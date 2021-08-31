Такой показатель зафиксирован из выборки людей, которые находились на польской бирже труда из-за безработицы в течение 2020 года. Дольше всех – 9,6 месяца – искали работу люди в возрасте 45 – 54 лет, а быстрее всех ее находили безработные 16 – 19 лет – за 4,1 месяца.

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Согласно данным Центрального статистического управления (GUS), в первом квартале 2021 года уровень безработицы в Польше составил 4% среди экономически активного населения в возрасте 16 – 89 лет.

Интенсивность безработицы почти одинакова среди мужчин и женщин (4,1% и 4% соответственно). Подобные показатели также в разделении на городское и сельское население.

Количество безработных в возрасте 16 – 74 лет, по состоянию на конец первого квартала 2021 года, составила 687 тысяч человек. В этой группе большинство составляли мужчины (55,7% или 383 тысячи человек). Учитывая место жительства, явное большинство безработных среди жителей городов (59,8% или 411 тысяч человек).

Напомним, что в странах Европейского Союза продолжается дефицит трудовых мигрантов. Какие вакансии открыты для украинцев в Польше и Чехии, можно узнать по ссылке.