Найбільше у зазначених країнах потребують працівників будівельної галузі. Водночас попит на висококваліфікованих працівників теж продовжує рости.

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Робота в Чехії

З квітня 2021 року у Чехії зареєстровано понад 350 тисяч вакансій. У країні найчастіше шукають:

  • мулярів;
  • покрівельників;
  • теслярів;
  • зварювальників;
  • сантехніків;
  • працівників на промисловому виробництві.

Згідно з останнім підрахунком Євростату, у Чехії зараз рекордний у Європі показник вакансій до загальної кількості робочих місць.

Робота в Польщі

Як і в Чехії, у Польщі не вистачає робочих рук у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів.

Крім того, польські ресторани та готелі після послаблення карантину почали заявляти про нестачу персоналу.