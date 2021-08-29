Найбільше у зазначених країнах потребують працівників будівельної галузі. Водночас попит на висококваліфікованих працівників теж продовжує рости.
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Робота в Чехії
З квітня 2021 року у Чехії зареєстровано понад 350 тисяч вакансій. У країні найчастіше шукають:
- мулярів;
- покрівельників;
- теслярів;
- зварювальників;
- сантехніків;
- працівників на промисловому виробництві.
Згідно з останнім підрахунком Євростату, у Чехії зараз рекордний у Європі показник вакансій до загальної кількості робочих місць.
Робота в Польщі
Як і в Чехії, у Польщі не вистачає робочих рук у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів.
Крім того, польські ресторани та готелі після послаблення карантину почали заявляти про нестачу персоналу.