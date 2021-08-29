Найбільше у зазначених країнах потребують працівників будівельної галузі. Водночас попит на висококваліфікованих працівників теж продовжує рости.

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Робота в Чехії

З квітня 2021 року у Чехії зареєстровано понад 350 тисяч вакансій. У країні найчастіше шукають:

мулярів;

покрівельників;

теслярів;

зварювальників;

сантехніків;

працівників на промисловому виробництві.

Згідно з останнім підрахунком Євростату, у Чехії зараз рекордний у Європі показник вакансій до загальної кількості робочих місць.

Робота в Польщі

Як і в Чехії, у Польщі не вистачає робочих рук у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів.

Крім того, польські ресторани та готелі після послаблення карантину почали заявляти про нестачу персоналу.

Також нагадуємо, що Німеччина потребує 400 тисяч мігрантів щорічно, тому робота для українців знайдеться й у цій країні.