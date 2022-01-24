За кермом авто без окулярів: яке покарання може отримати водій зі слабким зором в Польщі

Водії транспортних засобів з вадами зору зобов'язані використовувати предмети, які допомагають краще бачити (окуляри, контактні лінзи). Нехтування цим правилом суворо карається у Європі, зокрема в Польщі.

Водій, який погано бачить шлях перед собою, створює небезпеку на дорозі не тільки для себе і своїх пасажирів, а й для всіх учасників руху. Тому дуже важливо, аби люди усвідомлювали цю відповідальність. Високі штрафи та інші види строгих покарань, як показує практика, слугують доброю мотивацією для сумлінного дотримання ПДР.

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Який штраф в Польщі можна отримати за керування авто без окулярів чи лінз

Керування транспортним засобом без окулярів чи лінз в Польщі прирівнюється до керування без дозволу на керування. До 1 січня 2022 року за це загрожував штраф у розмірі 500 злотих. З нового року сума штрафу зросла до 1 500 злотих.

Люди з вадами зору, які, наприклад, не використовують окулярів за кермом автомобіля, можуть отримати штраф у розмірі 1 500 злотих. Якщо медична довідка вимагає окулярів, це накладає такий обов’язок, і від цього немає відступу,

– зауважує Томаш Братек з Департаменту дорожнього руху Головного управління поліції в Катовіце.

До того ж за керування авто без предметів для корекції зору на дорозі загального користування, у житловому районі чи в іншій зоні руху водія з вадами зору, який створює небезпеку на дорозі, можуть позбавити водійських прав. Серед допустимих каральних заходів також передбачені арешт та позбавлення волі. Про це йдеться у змінах до Кодексу про правопорушення.

Відтак, для того, щоб уникнути неприємностей, треба звертати увагу на те, що проставлено в водійських правах у графі № 12. Це графа про обмеження, що розміщена на звороті водійського посвідчення. Зазначені на її полях цифрові коди та підкоди вказують на обмеження щодо використання прав чи додаткову інформацію.

Код є результатом медичного висновку, якого повинен суворо дотримуватися водій. Затриманий, який буде користуватися лінзами, але матиме за медичним висновком обов'язок носити окуляри за кермом, буде вважатися непридатним,

– додав Томаш Братек.

Так, коди з позначкою 01 свідчать про необхідність корекції або захисту зору у такі способи:

01.01 – окуляри;

01.02 – контактні лінзи (лінзи);

01.03 – захисні окуляри;

01.04 – тоноване скло;

01.05 – пов'язка на очі;

01.06 – окуляри або контактні лінзи.

Варто звертати увагу на те, що проставлено в водійських правах у графі № 12 / Зображення inPoland

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