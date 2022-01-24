Водитель, плохо видящий путь перед собой, создает опасность на дороге не только для себя и своих пассажиров, но и для всех участников движения. Поэтому очень важно, чтобы люди отдавали себе отчет в этой ответственности. Высокие штрафы и другие виды строгого наказания, как показывает практика, служат хорошей мотивацией для добросовестного соблюдения ПДД.

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Какой штраф в Польше можно получить за управление авто без очков или линз

Управление транспортным средством без очков или линз в Польше приравнивается к вождению без разрешения. До 1 января 2022 года за это грозил штраф в размере 500 злотых. С нового года сумма штрафа выросла до 1 500 злотых .

Люди с недостатками зрения, которые, например, не используют очки за рулем автомобиля, могут получить штраф в размере 1 500 злотых. Если медицинская справка требует очков, это налагает такую ​​обязанность, и от этого нет отступления,

– отмечает Томаш Братек из Департамента дорожного движения Главного управления полиции в Катовице.

К тому же за вождение авто без предметов для коррекции зрения на дороге общего пользования, в жилом районе или в другой зоне движения водителя с недостатками зрения, создающего опасность на дороге, могут лишить водительских прав. Среди допустимых карательных мер также предусмотрены арест и лишение свободы. Об этом говорится в изменениях в Кодекс о правонарушениях.

Следовательно, для того чтобы избежать неприятностей, нужно обращать внимание на то, что проставлено в водительских правах в графе № 12 . Это графа об ограничениях, размещенных на обороте водительского удостоверения. Указанные на ее полях цифровые коды и подкоды указывают на ограничения использования прав или дополнительную информацию.

Код является результатом медицинского заключения, которого должен строго соблюдать водитель. Задержанный, который будет пользоваться линзами, но у него по медицинскому заключению есть обязанность носить очки за рулем, будет считаться непригодным,

– добавил Томаш Братек.

Так, коды с пометкой 01 свидетельствуют о необходимости коррекции или защиты зрения следующими способами:

01.01 – очки;

01.02 – контактные линзы;

01.03 – защитные очки;

01.04 – тонированное стекло;

01.05 – повязка на глаза;

01.06 – очки или контактные линзы.

Следует обращать внимание на то, что проставлено в водительских правах в графе № 12 / Изображение inPoland

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