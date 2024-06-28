Саме наявність матеріальної допомоги нерідко стає одним з головних критеріїв під час вибору місця для переїзду та подальшого проживання. Утім, суми та термін соціальних виплат у різних європейських країнах можуть значно відрізняються.

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Щоб допомогти вам знайти країну, яка пропонує оптимальні виплати, міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo проаналізував актуальні суми матеріальної допомоги в Європі.

Скільки українців перебуває за кордоном?

Кількість українських біженців за кордоном залишається дуже мінливою через кілька факторів. Деякі особи залишаються на своєму поточному місці тимчасового проживання, інші – переїжджають в межах Європи, треті все ж вирішують повернутися додому. Крім того, багато хто не звертається за тимчасовим захистом, що ускладнює точну ідентифікацію. Як наслідок – різні установи та організації надають приблизні цифри, а не точні підрахунки.

За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), кількість українських мігрантів у світі загалом складає 6 554 800 станом на 13 червня 2024 року. У країнах Європи перебуває 5 996 500, а в інших країнах – 558,3.

Найбільше українців прихистили три країни:

Німеччина (1 169 630 осіб), Польща (957 505), Чехія (346 830).

Які виплати для біженців у країнах ЄС

Українці, які перебувають під тимчасовим захистом країн Європи, можуть розраховувати на матеріальну допомогу від цих держав. Сума коштів, які отримують біженці, залежить від житла, складу сім'ї, навчання чи наявності роботи. Виплата може бути одноразова, або ж – щомісячна.

Ось, що пропонують різні країни українцям:

Німеччина

Німеччину вважають лідером за кількістю переселенців з України. Від початку 2024 року розміри соціальної допомоги у цій країні зросли на 12%.



На які виплати можуть розраховувати українці у Німеччині / Фото Unsplash

Виходячи з цього Bürgergeld, яка видається як основна підтримка для шукачів роботи, становить:

самотні особи / батьки – 563 євро;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

підлітки 14 – 17 років – 471 євро;

діти 6 – 13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Також Центр зайнятості оголосив про виділення 750 – 850 євро на одну особу для оренди житла. Приблизно на 12% збільшиться і бюджет на особисте шкільне приладдя – у першій половині навчального року ці виплати зростуть до 130 євро.

Польща

Польща теж стала однією з провідних країн, де “осідають” українські біженці. Тут наразі пропонують оформити такі виплати:

разово – 300 злотих на особу – після прибуття на територію Польщі (ця виплата чинна до 1 липня 2024);

раз на рік – 300 злотих на дитину-школяра – у межах програми "Dobry start" для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року;

щомісяця – 800 злотих на дитину – у межах програми допомоги батькам чи опікунам "800+".

Також у Польщі з 1 жовтня стартує нова програма допомоги батькам під назвою "Активний батько". Ініціатива, яку вже прозвали "babciowe", спрямована на виплати сім'ям, де обоє батьків працюють або відправляють своїх дітей у дитячі садки.

Деталі тут Нова допомога для батьків: що таке "babciowe" та хто може на неї розраховувати

Чехія

Країна посідає третє місце в Європі за кількістю українських біженців. Як і аналогічна допомога чеським громадянам, фінансова допомога українцям залежить від прожиткового мінімуму, необхідного для існування.

Так, протягом перших 150 днів після надання тимчасового захисту допомога становить:

для дітей віком до 6 років – 3 490 крон;

для дітей від 6 до 10 років – 4 188 крон;

для дітей з інвалідністю – 5 235 крон;

для дорослих – 4 860 крон;

для осіб з інвалідністю – 7 290 крон.

Починаючи з шостого місяця після надання тимчасового захисту, розмір виплат для дорослих змінюється, й доросла особа отримує 3 130 крон, а дорослі із категорії вразливості – 4 860 крон. Допомога для дітей після 150-денного перебування під захистом залишається незмінною.



В яких країнах найбільші виплати для українців / Фото Unsplash

Данія

Ця країна вважається однією з найкращих завдяки різноманітним факторам. Тож не дивно, що мігранти, зокрема українці, обирають для прихистку і її.

Українські біженці у Данії, які зареєструються як безробітні, в середньому можуть отримувати приблизно 850 євро на місяць, але після відрахувань за соціальне житло і податків з цієї суми залишається близько 400 євро. Розмір допомоги залежить від складу сім'ї:

дорослий без дітей – 880 євро;

подружжя з однією дитиною – 1 230 євро;

одинокий батько/мати з дитиною – 1 758 євро.

Також країна пропонує бонус за складання іспиту з мови на рівень Dansk 2 – 229 євро на місяць протягом 6 місяців.

Щодо інших країн, то найбільші виплати передбачені у:

Ірландії – 824 євро для дорослого на місяць;

Бельгії – 1 140 євро на дорослого;

Франції – 426 євро на місяць;

Великій Британії – від 300 євро на одного;

Норвегії – 650 євро на дорослого;

Швейцарія – 350 – 500 євро на "руки".

До слова, будь-яка країна має право депортувати іноземця, який порушив чинні правові норми. Це стосується і українців зі статусом тимчасового захисту. Причини депортації можуть бути різноманітними. Раніше ми розповідали, що потрібно врахувати, аби уникнути неприємних ситуацій.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. З його допомогою переказувати кошти просто та зручно, до того ж – за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна отримати ще й приємні грошові бонуси.