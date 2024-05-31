Причини депортації можуть бути різноманітними, але однією з найпоширеніших є порушення імміграційного законодавства та правил проживання в обраній країні ЄС. Сервіс з переказу коштів TransferGo розібрався, що потрібно врахувати, аби уникнути неприємних ситуацій.

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Коли українця можуть депортувати з країн ЄС

Депортація – це офіційна процедура виселення особи з країни, в якій вона проживає нелегально. Також причиною видворення можуть стати інші протизаконні дії іноземця.

Громадяни України можуть зіткнутися з депортацією з країн Європейського Союзу з багатьох причин, таких як нелегальний в'їзд, участь у злочинній поведінці або загроза національній безпеці. Зокрема, мовиться про адміністративне чи кримінальне правопорушення.

Серед найпоширеніших причин можна виділити такі порушення імміграційного законодавства:

відсутність дійсної візи,

відсутність дозволу на проживання,

помилки або неточності в імміграційних документах,

робота без необхідних дозволів.

Щоб уникнути непорозумінь і ускладнень з імміграційними правилами, рекомендується ознайомитися з відповідними законами країн ЄС, викладеними на вебсайтах офіційних представництв.



Коли українцям загрожує депортація з країн ЄС / Фото Getty Images

Також розглядати депортацію особи в різних країнах можуть через:

використання фальшивих документів під час перетину кордону;

свідоме надання неправдивої інформації про себе;

залученість до кримінальних і терористичних організацій;

підозру у здійсненні іноземцем шпигунства чи саботажу;

судовий вирок, який передбачає ув'язнення на термін від 1 року;

ведення господарської діяльності всупереч законодавству країни;

відсутність грошей на проживання в країні, повернення додому чи транзит до іншої країни.

При цьому існує кілька категорій громадян, яких не можна депортувати. Серед них:

неповнолітні особи, які не бажають слідувати за депортованими батьками,

особи з інвалідністю й тяжкою фізичною чи психічною хворобою,

вагітні та матері немовлят віком до 6 місяців,

ті, хто зіштовхнувся з загрозою життю чи переслідуванням у країні громадянства,

іноземці з посвідкою на постійне проживання.

Увага. Перед переїздом у нову країну варто переконатися, що всі документи в порядку. Зокрема – перевірити термін дії закордонного паспорта, тип візи та наявність дозволу на проживання в ЄС. Вчасно оновлюйте ці документи, щоб уникнути проблем з імміграційними правилами.

Як відбувається процес депортації в ЄС

В Європейському Союзі процес депортації регулюється суворими правилами і процедурами. Особи, яким загрожує депортація, спочатку отримують офіційне повідомлення про намір вислати їх з країни. Крім того, їм надається право оскаржити рішення про депортацію.

За результатами адміністративних та судових процедур приймається остаточне рішення про депортацію або її скасування. Особи, які підлягають депортації, належним чином повідомляються про умови та заплановану дату їхнього видворення.

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Чи загрожує депортація українським чоловікам

Нещодавно кілька країн ЄС заявили про намір допомогти в поверненні чоловіків призовного віку в Україну. Такі заяви були зроблені після того, як Україна призупинила консульське обслуговування чоловіків у віці від 18 до 60 років. Міністерство закордонних справ України назвало цей крок питанням справедливості.



Чи можуть депортувати українських чоловіків країни ЄС / Фото Shutterstock

Втім, на думку експертів, депортація українським чоловікам все-таки не загрожує, адже країни навряд чи погодяться піти на такий крок. До того ж тимчасовий захист та інші статуси біженства не бачать різниці за статтю та віком. Адже, особи, які отримали тимчасовий захист або статус біженця, не можуть бути повернуті до країни, де їм загрожує небезпека.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз, жодної депортації військовозобов'язаних з-за кордону не планується. При цьому оформлення консульських послуг військовозобов'язаними за кордоном буде можливе лише при наявності військово-облікових документів.

Що слід зробити українським чоловікам, які перебувають за кордоном

Наразі українські чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані в застосунку "Резерв+" – тільки тоді можна буде звертатися у ДП "Документ" та інші офіційні відомства. Але, існує ймовірність, що після оновлень своїх даних для подальшого отримання консульських послуг все ж доведеться повертатися до України, йти в ТЦК та проходити ВЛК.

Підкреслимо, кінцеве рішення про депортацію українських чоловіків залишається індивідуально за кожною країною. Зараз певні держави заявляють, що не підтримуватимуть українських "ухилянтів", тоді як інші – не готові до рішучих дій й чекатимуть офіційних заяв ЄС.

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