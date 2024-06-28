Именно наличие материальной помощи нередко становится одним из главных критериев при выборе места для переезда и дальнейшего проживания. Впрочем, суммы и срок социальных выплат в разных европейских странах могут значительно отличатся.

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Чтобы помочь вам найти страну, которая предлагает оптимальные выплаты, международный сервис по переводу средств TransferGo проанализировал актуальные суммы материальной помощи в Европе.

Сколько украинцев находится за границей?

Количество украинских беженцев за рубежом остается очень изменчивым из-за нескольких факторов. Некоторые лица остаются на своем текущем месте временного проживания, другие – переезжают в пределах Европы, третьи все же решают вернуться домой. Кроме того, многие не обращаются за временной защитой, что затрудняет точную идентификацию. Как следствие – различные учреждения и организации предоставляют приблизительные цифры, а не точные подсчеты.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), количество украинских мигрантов в мире в целом составляет 6 554 800 человек по состоянию на 13 июня 2024 года. В странах Европы находится 5 996 500, а в других странах – 558,3.

Больше всего украинцев приютили три страны:

Германия (1 169 630 человек), Польша (957 505), Чехия (346 830).

Какие выплаты для беженцев в странах ЕС

Украинцы, которые находятся под временной защитой стран Европы, могут рассчитывать на материальную помощь от этих государств. Сумма средств, которые получают беженцы, зависит от жилья, состава семьи, обучения или наличия работы. Выплата может быть одноразовая, или же – ежемесячная.

Вот, что предлагают разные страны украинцам:

Германия

Германию считают лидером по количеству переселенцев из Украины. С начала 2024 года размеры социальной помощи в этой стране выросли на 12%.



На какие выплаты могут рассчитывать украинцы в Германии / Фото Unsplash

Исходя из этого Bürgergeld, которая выдается как основная поддержка для соискателей работы, составляет:

одинокие лица / родители – 563 евро;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро;

подростки 14 – 17 лет – 471 евро;

дети 6 – 13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

Также Центр занятости объявил о выделении 750 – 850 евро на одного человека для аренды жилья. Примерно на 12% увеличится и бюджет на личные школьные принадлежности – в первой половине учебного года эти выплаты вырастут до 130 евро.

Польша

Польша тоже стала одной из ведущих стран, где “оседают” украинские беженцы. Здесь сейчас предлагают оформить такие выплаты:

разово – 300 злотых на человека – после прибытия на территорию Польши (эта выплата действует до 1 июля 2024);

раз в год – 300 злотых на ребенка-школьника – в рамках программы "Dobry start" для приобретения школьных принадлежностей и подготовки к новому учебному году;

ежемесячно – 800 злотых на ребенка – в рамках программы помощи родителям или опекунам "800+".

Также в Польше с 1 октября стартует новая программа помощи родителям под названием "Активный родитель". Инициатива, которую уже прозвали "babciowe", направлена на выплаты семьям, где оба родителя работают или отправляют своих детей в детские сады.

Детали здесь Новая помощь для родителей: что такое "babciowe" и кто может на нее рассчитывать

Чехия

Страна занимает третье место в Европе по количеству украинских беженцев. Как и аналогичная помощь чешским гражданам, финансовая помощь украинцам зависит от прожиточного минимума, необходимого для существования.

Так, в течение первых 150 дней после предоставления временной защиты помощь составляет:

для детей в возрасте до 6 лет – 3 490 крон;

для детей от 6 до 10 лет – 4 188 крон;

для детей с инвалидностью – 5 235 крон;

для взрослых – 4 860 крон;

для лиц с инвалидностью – 7 290 крон.

Начиная с шестого месяца после предоставления временной защиты, размер выплат для взрослых меняется, и взрослый человек получает 3 130 крон, а взрослые из категории уязвимости – 4 860 крон. Помощь для детей после 150-дневного пребывания под защитой остается неизменной.



В каких странах самые большие выплаты для украинцев / Фото Unsplash

Дания

Эта страна считается одной из лучших благодаря различным факторам. Неудивительно, что мигранты, в частности украинцы, выбирают для убежища и ее.

Украинские беженцы в Дании, которые зарегистрируются как безработные, в среднем могут получать примерно 850 евро в месяц, но после отчислений за социальное жилье и налогов из этой суммы остается около 400 евро. Размер пособия зависит от состава семьи:

взрослый без детей – 880 евро;

супруги с одним ребенком – 1 230 евро;

одинокий отец/мать с ребенком – 1 758 евро.

Также страна предлагает бонус за сдачу экзамена по языку на уровень Dansk 2 – 229 евро в месяц в течение 6 месяцев.

Относительно других стран, то самые большие выплаты предусмотрены в:

Ирландии – 824 евро для взрослого в месяц;

Бельгии – 1 140 евро на взрослого;

Франции – 426 евро в месяц 426 евро в месяц;

Великобритании – от 300 евро на одного человека;

Норвегии – 650 евро на взрослого 650 евро на взрослого;

Швейцарии – 350 – 500 евро на "руки".

К слову, любая страна имеет право депортировать иностранца, который нарушил действующие правовые нормы. Это касается и украинцев со статусом временной защиты. Причины депортации могут быть разнообразными. Ранее мы рассказывали, что нужно учесть, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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