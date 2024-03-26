Замінюють переповнені: названо туристичні напрямки Європи, що стрімко набирають популярність

Поки одні туристичні напрямки Європи вже не справляються з напливом туристів і запроваджують всілякі обмеження, інші навпаки стрімко набирають популярність. Цього разу у рейтингу нові лідери.

У нещодавньому дослідженні, проведеному сервісом зберігання багажу Bounce, аналіз пошукових запитів з жовтня по грудень 2023 року виявив найпопулярніші європейські країни та міста серед туристів. Дослідження також визначило нові напрямки, які швидко привертають увагу мандрівників, що шукають альтернативи переповненим топ-напрямкам.

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Найпопулярнішою зараз європейською країною стала Туреччина (102,9 тисячі запитів), а найпопулярнішим містом – нідерландська столиця Амстердам (150,3 тисячі запитів).

Тим часом країною, яка найшвидше набирає популярність, стала Албанія (зростання кількості запитів на 113%), а містом – польський Краків (зростання на 310,3%).

10 найпопулярніших країн Європи

Туреччина (102,9 тисячі запитів), Ісландія (95,2 тисячі), Греція (70,7 тисячі), Мальта (60,2 тисячі), Хорватія (54,78 тисячі), Кіпр (53,99 тисячі), Албанія (50,89 тисячі), Швейцарія (50,1 тисячі), Норвегія (42,9 тисячі), Португалія (41,72 тисячі).

10 країн Європи, що набирають популярність

Албанія (зростання запитів на 113%), Північна Македонія (+98,3%), Фінляндія (+68,2%), Сан-Марино (+59,4%), Чорногорія (+50,9%), Польща (+22,2%), Мальта (+16%), Іспанія (+9,4%), Словаччина (+7,8%), Андорра (+6,8%).

Албанія є країною, яка найшвидше набирає популярність серед туристів / Фото Unsplash

10 найпопулярніших міст Європи

Амстердам, Нідерланди (150,3 тисячі запитів), Париж, Франція (62,5 тисячі), Будапешт, Угорщина (40,58 тисячі), Барселона, Іспанія (38,3 тисячі), Прага, Чехія (37,7 тисячі), Рим, Італія (31,08 тисяч), Венеція, Італія (30,34 тисячі), Дублін, Ірландія (30,22 тисячі), Севілья, Іспанія (19,08 тисяч), Лісабон, Португалія (17,66 тисячі).

10 міст Європи, що набирають популярність

Краків, Польща (зростання запитів на 310,3%), Севілья, Іспанія (+58,7%), Дублін, Ірландія (+38,1), Відень, Австрія (+24,8%), Прага, Чехія (+19,7%), Барселона, Іспанія (+17,1%), Копенгаген, Данія (+14,7%), Мілан, Італія (+13,7%), Лісабон, Португалія (+13,6%), Будапешт, Угорщина (+12,4%).

До слова, попри очікуваний наплив туристів, не всі країни суттєво підіймають ціни. Експерт Саймон Колдер назвав 4 найбюджетніші напрямки у Європі на 2024 рік.