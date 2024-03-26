На щастя, у 2024 році є чимало варіантів бюджетного туризму. Мовиться про різні види відпочинку. До цьогорічного рейтингу потрапили, зокрема мальовничі пляжні локації.
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Найдешевші місця для відпочинку у2024 році
Рейтинг очолило в'єтнамське місто Хоян. А минулорічний рекордсмен – Кейптаун у ПАР – у 2024 році посів почесне друге місце.
Хоян – найдешевше місто для відпочинку / Unsplash
Також до рейтингу увійшли:
- Момбаса, Кенія
- Токіо, Японія
- Алгарве, Португалія
- Шарм-ель-Шейх, Єгипет
- Сонячний Берег, Болгарія
- Кута, Балі
- Мармарис, Туреччина
- Пафос, Кіпр
- Пенанг, Малайзія
- Пхукет, Таїланд
- Делі, Індія
- Коста-дель-Соль, Іспанія
- Монтего-Бей, Ямайка.
Очікують, що цьогоріч їх відвідають мільйони туристів. За прогнозами, що пік відвідуваності стартує вже у червні 2024 року.
Людям оголосили Сім нових чудес світу
Нещодавно мандрівникам оголосили список Семи нових чудес світу. Його сформували на основі кількості щорічних відвідувачів, а також – кількості переглядів сторінок про чудеса у Вікіпедії. На першому місці опинився індійський Тадж-Махал. Упродовж року матеріал прочитали 28,601,383 людей.
Окрім того, до списку увійшли: Бурдж Халіфа в ОАЕ, Статуя Свободи у Нью-Йорку, Ейфелева вежа
у Парижі та гора Еверест, розташована у Гімалаях.