На щастя, у 2024 році є чимало варіантів бюджетного туризму. Мовиться про різні види відпочинку. До цьогорічного рейтингу потрапили, зокрема мальовничі пляжні локації.

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Найдешевші місця для відпочинку у2024 році

Рейтинг очолило в'єтнамське місто Хоян. А минулорічний рекордсмен – Кейптаун у ПАР – у 2024 році посів почесне друге місце.



Хоян – найдешевше місто для відпочинку / Unsplash

Також до рейтингу увійшли:

Момбаса, Кенія

Токіо, Японія

Алгарве, Португалія

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Сонячний Берег, Болгарія

Кута, Балі

Мармарис, Туреччина

Пафос, Кіпр

Пенанг, Малайзія

Пхукет, Таїланд

Делі, Індія

Коста-дель-Соль, Іспанія

Монтего-Бей, Ямайка.

Очікують, що цьогоріч їх відвідають мільйони туристів. За прогнозами, що пік відвідуваності стартує вже у червні 2024 року.

Людям оголосили Сім нових чудес світу

Нещодавно мандрівникам оголосили список Семи нових чудес світу. Його сформували на основі кількості щорічних відвідувачів, а також – кількості переглядів сторінок про чудеса у Вікіпедії. На першому місці опинився індійський Тадж-Махал. Упродовж року матеріал прочитали 28,601,383 людей.

Окрім того, до списку увійшли: Бурдж Халіфа в ОАЕ, Статуя Свободи у Нью-Йорку, Ейфелева вежа

у Парижі та гора Еверест, розташована у Гімалаях.