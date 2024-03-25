На щастя, попри очікуваний наплив туристів, не всі країни суттєво підіймають ціни. Експерт Саймон Колдер назвав чотири найбюджетніші напрямки у Європі на 2024 рік. Варто зауважити, що це – дуже красиві та особливі країни.

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Найбюджетніші напрямки для відпочинку у 2024

Першою країною, яку Колдер рекомендує відвідати цього року, є Болгарія. Експерт наголошує, що там вдало поєднуються:

багата історія;

цікава культура;

комфортні місця для пляжного відпочинку.

Ми роками говоримо, що Болгарія – чудове місце для відпочинку: прекрасна погода, піщані пляжі, чудові готелі та, звичайно, низька вартість життя,

– наголошує Колдер.



Болгарія професійно краде серця туристів / Unsplash

Також до свого топу Колдер додав Португалію. Він зауважив, що це – взагалі одна з найкрасивіших країн Європи. Прекрасні міста, унікальна кухня, розкішний пляжний відпочинок та можливість наблизитися до старовинної культури, яка багато в чому й сформувала стару добру Європу.

Приємний бонус: Лісабон – одна з найдешевших для відпочинку столиць.



Цього літа всі дороги ведуть у прекрасну Португалію / Unsplash

Також Колдер пропонує відвідати Балкани. Його вибір припав на Чорногорію та Албанію. Країни – суттєво дешевші для відпочинку, аніж сусідня Хорватія. Водночас не пасуть задніх у красі та якості відпочинку.



Чорногорія зачаровує з першого погляду / Unsplash

Зокрема, у Чорногорії варто відвідати Будву, Пераст та Котор. Місцеві пейзажі, у яких поєднуються море та гори, просто зачаровують.

В Албанії – Дуррес, Тирану та Шкодер. Колдер зауважив, що ця країна – не лише дуже гарна, але й надзвичайно дружня.