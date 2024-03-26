В недавнем исследовании, проведенном сервисом хранения багажа Bounce, анализ поисковых запросов с октября по декабрь 2023 года выявил самые популярные европейские страны и города среди туристов. Исследование также определило новые направления, которые быстро привлекают внимание путешественников, ищущих альтернативы переполненным топ-направлениям.
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Самой популярной сейчас европейской страной стала Турция (102,9 тысячи запросов), а самым популярным городом – нидерландская столица Амстердам (150,3 тысячи запросов).
Между тем страной, которая быстрее всего набирает популярность, стала Албания (рост количества запросов на 113%), а городом – польский Краков (рост на 310,3%).
10 самых популярных стран Европы
- Турция (102,9 тысячи запросов),
- Исландия (95,2 тысячи),
- Греция (70,7 тысячи),
- Мальта (60,2 тысячи),
- Хорватия (54,78 тысячи),
- Кипр (53,99 тысячи),
- Албания (50,89 тысячи),
- Швейцария (50,1 тысячи),
- Норвегия (42,9 тысячи),
- Португалия (41,72 тысячи).
10 стран Европы, что набирают популярность
- Албания (рост запросов на 113%),
- Северная Македония (+98,3%),
- Финляндия (+68,2%),
- Сан-Марино (+59,4%),
- Черногория (+50,9%),
- Польша (+22,2%),
- Мальта (+16%),
- Испания (+9,4%),
- Словакия (+7,8%),
- Андорра (+6,8%).
Албания является страной, которая быстрее всего набирает популярность среди туристов / Фото Unsplash
10 самых популярных городов Европы
- Амстердам, Нидерланды (150,3 тысячи запросов),
- Париж, Франция (62,5 тысячи),
- Будапешт, Венгрия (40,58 тысячи),
- Барселона, Испания (38,3 тысячи),
- Прага, Чехия (37,7 тысячи),
- Рим, Италия (31,08 тысяч),
- Венеция, Италия (30,34 тысячи),
- Дублин, Ирландия (30,22 тысячи),
- Севилья, Испания (19,08 тысяч),
- Лиссабон, Португалия (17,66 тысячи).
10 городов Европы, набирающих популярность
- Краков, Польша (рост запросов на 310,3%),
- Севилья, Испания (+58,7%),
- Дублин, Ирландия (+38,1),
- Вена, Австрия (+24,8%),
- Прага, Чехия (+19,7%),
- Барселона, Испания (+17,1%),
- Копенгаген, Дания (+14,7%),
- Милан, Италия (+13,7%),
- Лиссабон, Португалия (+13,6%),
- Будапешт, Венгрия (+12,4%).
К слову, несмотря на ожидаемый наплыв туристов, не все страны существенно поднимают цены. Эксперт Саймон Колдер назвал 4 самые бюджетные направления в Европе на 2024 год.