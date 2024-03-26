У нещодавньому дослідженні, проведеному сервісом зберігання багажу Bounce, аналіз пошукових запитів з жовтня по грудень 2023 року виявив найпопулярніші європейські країни та міста серед туристів. Дослідження також визначило нові напрямки, які швидко привертають увагу мандрівників, що шукають альтернативи переповненим топ-напрямкам.
Читайте також У різних куточках світу: 15 найдешевших місць для відпочинку у 2024
Найпопулярнішою зараз європейською країною стала Туреччина (102,9 тисячі запитів), а найпопулярнішим містом – нідерландська столиця Амстердам (150,3 тисячі запитів).
Тим часом країною, яка найшвидше набирає популярність, стала Албанія (зростання кількості запитів на 113%), а містом – польський Краків (зростання на 310,3%).
10 найпопулярніших країн Європи
- Туреччина (102,9 тисячі запитів),
- Ісландія (95,2 тисячі),
- Греція (70,7 тисячі),
- Мальта (60,2 тисячі),
- Хорватія (54,78 тисячі),
- Кіпр (53,99 тисячі),
- Албанія (50,89 тисячі),
- Швейцарія (50,1 тисячі),
- Норвегія (42,9 тисячі),
- Португалія (41,72 тисячі).
10 країн Європи, що набирають популярність
- Албанія (зростання запитів на 113%),
- Північна Македонія (+98,3%),
- Фінляндія (+68,2%),
- Сан-Марино (+59,4%),
- Чорногорія (+50,9%),
- Польща (+22,2%),
- Мальта (+16%),
- Іспанія (+9,4%),
- Словаччина (+7,8%),
- Андорра (+6,8%).
Албанія є країною, яка найшвидше набирає популярність серед туристів / Фото Unsplash
10 найпопулярніших міст Європи
- Амстердам, Нідерланди (150,3 тисячі запитів),
- Париж, Франція (62,5 тисячі),
- Будапешт, Угорщина (40,58 тисячі),
- Барселона, Іспанія (38,3 тисячі),
- Прага, Чехія (37,7 тисячі),
- Рим, Італія (31,08 тисяч),
- Венеція, Італія (30,34 тисячі),
- Дублін, Ірландія (30,22 тисячі),
- Севілья, Іспанія (19,08 тисяч),
- Лісабон, Португалія (17,66 тисячі).
10 міст Європи, що набирають популярність
- Краків, Польща (зростання запитів на 310,3%),
- Севілья, Іспанія (+58,7%),
- Дублін, Ірландія (+38,1),
- Відень, Австрія (+24,8%),
- Прага, Чехія (+19,7%),
- Барселона, Іспанія (+17,1%),
- Копенгаген, Данія (+14,7%),
- Мілан, Італія (+13,7%),
- Лісабон, Португалія (+13,6%),
- Будапешт, Угорщина (+12,4%).
До слова, попри очікуваний наплив туристів, не всі країни суттєво підіймають ціни. Експерт Саймон Колдер назвав 4 найбюджетніші напрямки у Європі на 2024 рік.