PESEL, NIP, UW, WUP і не тільки: які абревіатури потрібно знати українським біженцям у Польщі

З початку повномасштабної війни мільйони українців знайшли прихисток у Польщі. Деякі з них вже встигли пристосуватися до життя в цій країні та розуміють терміни, які використовують поляки в офіційних документах та повсякденному житті, а деякі зовсім не знайомі з таким польським словником

Втім, щоб комфортно проживати у цій державі, біженці з України мають розуміти та знати значення популярних польських абревіатур та термінів. Що потрібно знати українцям у Польщі і як розшифровуються частовживані абревіатури – читайте у матеріалі.

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Спеціальний словник абревіатур у Польщі

Так, у Польщі існує безліч скорочених слів та абревіатур, які є важливими для постійного проживання в цій країні:

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – універсальна електронна система реєстрації населення, простими словами – це 11-значний цифровий символ, що ідентифікує фізичну особу.

(Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – універсальна електронна система реєстрації населення, простими словами – це 11-значний цифровий символ, що ідентифікує фізичну особу. PL (Polska) – скорочене позначення назви країни.

(Polska) – скорочене позначення назви країни. PIT (Personal Income Tax) – податок, який має сплачувати кожен, хто отримує доходи у Польщі, зокрема українці.

(Personal Income Tax) – податок, який має сплачувати кожен, хто отримує доходи у Польщі, зокрема українці. NIP (Numer identyfikacji podatkowej) – податковий ідентифікаційний номер, що складається з 10 цифр, де перші три – це код податкової служби, яка видала код, а остання – контрольна.

(Numer identyfikacji podatkowej) – податковий ідентифікаційний номер, що складається з 10 цифр, де перші три – це код податкової служби, яка видала код, а остання – контрольна. UM (Urząd Miejski) – міське управління, куди українці можуть звернутися з різних питань, у тому числі для отримання довідки про прописку.

(Urząd Miejski) – міське управління, куди українці можуть звернутися з різних питань, у тому числі для отримання довідки про прописку. UW (Urząd Wojewódzki) – воєводське управління. На рівень вищий, ніж міський. Воєводство – це як область в Україні.

(Urząd Wojewódzki) – воєводське управління. На рівень вищий, ніж міський. Воєводство – це як область в Україні. MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy) – міський центр соціальної допомоги, де українці можуть отримати соціальну допомогу.

(Miejski Ośrodek Pomocy) – міський центр соціальної допомоги, де українці можуть отримати соціальну допомогу. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Управління із соціального страхування – організація, яка відповідає за питання соціального страхування та контролюється Міністерством праці та соціальної політики Польщі.

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Управління із соціального страхування – організація, яка відповідає за питання соціального страхування та контролюється Міністерством праці та соціальної політики Польщі. VAT (Podatekod wartości dodanej, англ. – Value Added Tax) – податок на додану вартість, тобто ПДВ.

(Podatekod wartości dodanej, англ. – Value Added Tax) – податок на додану вартість, тобто ПДВ. ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – електронна платформа послуг публічної адміністрації, яка поєднує широкий перелік державних електронних послуг.

(elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – електронна платформа послуг публічної адміністрації, яка поєднує широкий перелік державних електронних послуг. POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) – базове обслуговування в системі охорони здоров'я.

(Podstawowa Opieka Zdrowotna) – базове обслуговування в системі охорони здоров'я. NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – національний фонд охорони здоров'я.

(Narodowy Fundusz Zdrowia) – національний фонд охорони здоров'я. NBP (Narodowy Bank Polski) – Національний банк Польщі.

(Narodowy Bank Polski) – Національний банк Польщі. DS (Dom Studencki) – студентський гуртожиток.

(Dom Studencki) – студентський гуртожиток. DT (Dom Turysty) – готель для туристів.

(Dom Turysty) – готель для туристів. PCPR (Powiatowy centrum pomocy rodzinie) – районний центр допомоги сім'ї.

(Powiatowy centrum pomocy rodzinie) – районний центр допомоги сім'ї. UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców) – управління у справах іноземців.

(Urząd do Spraw Cudzoziemców) – управління у справах іноземців. USC (Urząd Stanu Cywilnego) – управління громадянського стану – є аналогом органів РАЦС.

(Urząd Stanu Cywilnego) – управління громадянського стану – є аналогом органів РАЦС. SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – шпитальне відділення швидкої допомоги.

(Szpitalny Oddział Ratunkowy) – шпитальне відділення швидкої допомоги. REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) – загальнопольський реєстр суб'єктів народного господарства Польщі.

(Rejestr Gospodarki Narodowej) – загальнопольський реєстр суб'єктів народного господарства Польщі. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – державний судовий реєстр у Польщі. У реєстрі зареєстровані всілякі суб'єкти підприємницької діяльності та неплатоспроможні боржники.

(Krajowy Rejestr Sądowy) – державний судовий реєстр у Польщі. У реєстрі зареєстровані всілякі суб'єкти підприємницької діяльності та неплатоспроможні боржники. MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Міністерство внутрішніх справ Польщі.

(Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Міністерство внутрішніх справ Польщі. MSZ (Minister Spraw Zagranicznych) – Міністерство закордонних справ Польщі.