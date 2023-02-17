За результатами опитування незалежної платформи європейської громадської думки Eupinions, більшість європейців вірять в перемогу України у війні з Росією. В опитуванні взяли участь понад 13 тисяч громадян ЄС у Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі та Іспанії.

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61% європейців вірять, що Україна виграє цю війну

Найбільший показник у Польщі – там аж 81% жителів вірять у перемогу України над Росією. Далі йдуть Нідерланди, де 68% опитаних згідні з думкою, що перемога буде за Україною. Трійку замикає Франція – 65% французів вірять, що зло в уособленні Росії буде переможене.

А от найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, проте і там в перемогу України вірить більша частина жителів – 51%. Тим часом в Німеччині цей показник становить 55%.

Чи переможе Україна у війні з Росією: результати опитування серед європейців / Фото Eupinions

Цікаво й те, що 68% громадян ЄС вважають вторгнення в Україну нападом на Європу в цілому. Разом з тим, переважна більшість європейців переконані, що Україна захищає цінності, які поділяють усі країни ЄС.