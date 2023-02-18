Впрочем, чтобы комфортно проживать в этом государстве, беженцы из Украины должны понимать и знать значение популярных польских аббревиатур и терминов. Что нужно знать украинцам в Польше и как расшифровываются часто используемые аббревиатуры – читайте в материале.
Интересно Европейцев опросили о завершении войны: верят ли они в победу украинцев
Специальный словарь аббревиатур в Польше
Так, в Польше существует множество сокращенных слов и аббревиатур, которые важны для постоянного проживания в этой стране:
- PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – универсальная электронная система регистрации населения, простыми словами – это 11-значный цифровой символ, идентифицирующий физическое лицо.
- PL (Polska) – сокращенное обозначение названия страны.
- PIT (Personal Income Tax) – налог, который должен платить каждый получающий доходы в Польше, в частности украинцы.
- NIP (Numer identyfikacji podatkowej) – налоговый идентификационный номер, состоящий из 10 цифр, где первые три – это код налоговой службы, выдавшей код, а последняя – контрольная.
- UM (Urząd Miejski) – городское управление, куда украинцы могут обратиться по разным вопросам, в том числе для получения справки о прописке.
- UW (Urząd Wojewódzki) – воеводское управление. На уровень выше городского. Воеводство – это как область в Украине.
- MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy) – городской центр социальной помощи, где украинцы могут получить социальную помощь.
- ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Управление по социальному страхованию – организация, отвечающая за вопросы социального страхования и контролируемая Министерством труда и социальной политики Польши.
- VAT (Podatekod wartości dodanej, англ. – Value Added Tax) – налог на добавленную стоимость, то есть НДС.
- ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – электронная платформа услуг публичной администрации, объединяющая широкий перечень государственных электронных услуг.
- POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) – базовое обслуживание в системе здравоохранения.
- NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – национальный фонд здравоохранения.
- NBP (Narodowy Bank Polski) – Национальный банк Польши.
- DS (Dom Studencki) – студенческое общежитие.
- DT (Dom Turysty) – отель для туристов.
- PCPR (Powiatowy centrum pomocy rodzinie) – районный центр помощи семье.
- UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców) – управление по делам иностранцев.
- USC (Urząd Stanu Cywilnego) – управление гражданского состояния – является аналогом органов ЗАГС.
- SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – госпитальное отделение скорой помощи.
- REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) – общепольский реестр субъектов народного хозяйства Польши.
- KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – государственный судебный реестр в Польше. В реестре зарегистрированы всевозможные субъекты предпринимательской деятельности и неплатежеспособные должники.
- MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Министерство внутренних дел Польши.
- MSZ (Minister Spraw Zagranicznych) – Министерство иностранных дел Польши.