Впрочем, чтобы комфортно проживать в этом государстве, беженцы из Украины должны понимать и знать значение популярных польских аббревиатур и терминов. Что нужно знать украинцам в Польше и как расшифровываются часто используемые аббревиатуры – читайте в материале.

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Специальный словарь аббревиатур в Польше

Так, в Польше существует множество сокращенных слов и аббревиатур, которые важны для постоянного проживания в этой стране:

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – универсальная электронная система регистрации населения, простыми словами – это 11-значный цифровой символ, идентифицирующий физическое лицо.

(Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – универсальная электронная система регистрации населения, простыми словами – это 11-значный цифровой символ, идентифицирующий физическое лицо. PL (Polska) – сокращенное обозначение названия страны.

(Polska) – сокращенное обозначение названия страны. PIT (Personal Income Tax) – налог, который должен платить каждый получающий доходы в Польше, в частности украинцы.

(Personal Income Tax) – налог, который должен платить каждый получающий доходы в Польше, в частности украинцы. NIP (Numer identyfikacji podatkowej) – налоговый идентификационный номер, состоящий из 10 цифр, где первые три – это код налоговой службы, выдавшей код, а последняя – контрольная.

(Numer identyfikacji podatkowej) – налоговый идентификационный номер, состоящий из 10 цифр, где первые три – это код налоговой службы, выдавшей код, а последняя – контрольная. UM (Urząd Miejski) – городское управление, куда украинцы могут обратиться по разным вопросам, в том числе для получения справки о прописке.

(Urząd Miejski) – городское управление, куда украинцы могут обратиться по разным вопросам, в том числе для получения справки о прописке. UW (Urząd Wojewódzki) – воеводское управление. На уровень выше городского. Воеводство – это как область в Украине.

(Urząd Wojewódzki) – воеводское управление. На уровень выше городского. Воеводство – это как область в Украине. MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy) – городской центр социальной помощи, где украинцы могут получить социальную помощь.

(Miejski Ośrodek Pomocy) – городской центр социальной помощи, где украинцы могут получить социальную помощь. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Управление по социальному страхованию – организация, отвечающая за вопросы социального страхования и контролируемая Министерством труда и социальной политики Польши.

(Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Управление по социальному страхованию – организация, отвечающая за вопросы социального страхования и контролируемая Министерством труда и социальной политики Польши. VAT (Podatekod wartości dodanej, англ. – Value Added Tax) – налог на добавленную стоимость, то есть НДС.

(Podatekod wartości dodanej, англ. – Value Added Tax) – налог на добавленную стоимость, то есть НДС. ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – электронная платформа услуг публичной администрации, объединяющая широкий перечень государственных электронных услуг.

(elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – электронная платформа услуг публичной администрации, объединяющая широкий перечень государственных электронных услуг. POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) – базовое обслуживание в системе здравоохранения.

(Podstawowa Opieka Zdrowotna) – базовое обслуживание в системе здравоохранения. NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – национальный фонд здравоохранения.

(Narodowy Fundusz Zdrowia) – национальный фонд здравоохранения. NBP (Narodowy Bank Polski) – Национальный банк Польши.

(Narodowy Bank Polski) – Национальный банк Польши. DS (Dom Studencki) – студенческое общежитие.

(Dom Studencki) – студенческое общежитие. DT (Dom Turysty) – отель для туристов.

(Dom Turysty) – отель для туристов. PCPR (Powiatowy centrum pomocy rodzinie) – районный центр помощи семье.

(Powiatowy centrum pomocy rodzinie) – районный центр помощи семье. UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców) – управление по делам иностранцев.

(Urząd do Spraw Cudzoziemców) – управление по делам иностранцев. USC (Urząd Stanu Cywilnego) – управление гражданского состояния – является аналогом органов ЗАГС.

(Urząd Stanu Cywilnego) – управление гражданского состояния – является аналогом органов ЗАГС. SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – госпитальное отделение скорой помощи.

(Szpitalny Oddział Ratunkowy) – госпитальное отделение скорой помощи. REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) – общепольский реестр субъектов народного хозяйства Польши.

(Rejestr Gospodarki Narodowej) – общепольский реестр субъектов народного хозяйства Польши. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – государственный судебный реестр в Польше. В реестре зарегистрированы всевозможные субъекты предпринимательской деятельности и неплатежеспособные должники.

(Krajowy Rejestr Sądowy) – государственный судебный реестр в Польше. В реестре зарегистрированы всевозможные субъекты предпринимательской деятельности и неплатежеспособные должники. MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Министерство внутренних дел Польши.

(Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Министерство внутренних дел Польши. MSZ (Minister Spraw Zagranicznych) – Министерство иностранных дел Польши.

Обратите внимание: в последнее время украинцы сталкиваются с аннулированием статуса UKR. Наиболее распространенная причина утраты этого статуса – пребывание за пределами Польши более 30 дней. Но иногда это могут совершить ошибочно. Рассказываем о том, как проверить статус UKR в Польше и почему это важно.