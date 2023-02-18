Втім, щоб комфортно проживати у цій державі, біженці з України мають розуміти та знати значення популярних польських абревіатур та термінів. Що потрібно знати українцям у Польщі і як розшифровуються частовживані абревіатури – читайте у матеріалі.
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Спеціальний словник абревіатур у Польщі
Так, у Польщі існує безліч скорочених слів та абревіатур, які є важливими для постійного проживання в цій країні:
- PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – універсальна електронна система реєстрації населення, простими словами – це 11-значний цифровий символ, що ідентифікує фізичну особу.
- PL (Polska) – скорочене позначення назви країни.
- PIT (Personal Income Tax) – податок, який має сплачувати кожен, хто отримує доходи у Польщі, зокрема українці.
- NIP (Numer identyfikacji podatkowej) – податковий ідентифікаційний номер, що складається з 10 цифр, де перші три – це код податкової служби, яка видала код, а остання – контрольна.
- UM (Urząd Miejski) – міське управління, куди українці можуть звернутися з різних питань, у тому числі для отримання довідки про прописку.
- UW (Urząd Wojewódzki) – воєводське управління. На рівень вищий, ніж міський. Воєводство – це як область в Україні.
- MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy) – міський центр соціальної допомоги, де українці можуть отримати соціальну допомогу.
- ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Управління із соціального страхування – організація, яка відповідає за питання соціального страхування та контролюється Міністерством праці та соціальної політики Польщі.
- VAT (Podatekod wartości dodanej, англ. – Value Added Tax) – податок на додану вартість, тобто ПДВ.
- ePuaP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – електронна платформа послуг публічної адміністрації, яка поєднує широкий перелік державних електронних послуг.
- POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) – базове обслуговування в системі охорони здоров'я.
- NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – національний фонд охорони здоров'я.
- NBP (Narodowy Bank Polski) – Національний банк Польщі.
- DS (Dom Studencki) – студентський гуртожиток.
- DT (Dom Turysty) – готель для туристів.
- PCPR (Powiatowy centrum pomocy rodzinie) – районний центр допомоги сім'ї.
- UDSC (Urząd do Spraw Cudzoziemców) – управління у справах іноземців.
- USC (Urząd Stanu Cywilnego) – управління громадянського стану – є аналогом органів РАЦС.
- SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) – шпитальне відділення швидкої допомоги.
- REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) – загальнопольський реєстр суб'єктів народного господарства Польщі.
- KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – державний судовий реєстр у Польщі. У реєстрі зареєстровані всілякі суб'єкти підприємницької діяльності та неплатоспроможні боржники.
- MSW (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – Міністерство внутрішніх справ Польщі.
- MSZ (Minister Spraw Zagranicznych) – Міністерство закордонних справ Польщі.