Як змінюється ринок грошових переказів: експерт назвав ключові фінансові тренди

Фінансові перекази зараз присутні у всіх сферах життя: від бізнесу до особистих зв'язків. Тому важливо стежити за тим, як розвивається ринок грошових операцій. Особливу увагу слід приділити міжнародним транзакціям.

Сьогодні онлайн-сервіси грошових переказів активно нарощують популярність. Вони не лише ефективно конкурують з банківськими установами у питаннях міжнародних транзакцій, а й претендують на перевагу. Співзасновник та СЕО компанії TransferGo Даумантас Двілінскас прокоментував ситуацію та перелічив 5 ключових трендів у сфері платіжних сервісів.

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Чому майбутнє ринку грошових операцій за онлайн-сервісами

Даумантас Двілінскас розповідає, що ще 10 років тому лише банки могли забезпечувати надійні перекази коштів. Обмежений вибір створював багато незручностей для користувачів. Людина, яка хотіла надіслати кошти з-за кордону, повинна була щоразу відвідувати установу, платила високу комісію за транзакцію, не могла розрахувати точну суму, яка надійде до одержувача через зміни валютного курсу та готувалася до всіх операцій заздалегідь, бо очікування платежу займало багато часу.

Швидкі, дешеві та зручні перекази тоді мільйонам людей здавалися недосяжною мрією. Оскільки був суспільний запит, то багато чимало фінтех-стартапів взялися розв'язувати цю проблему. Так, у 2021 році почалася історія TransferGo. Четверо друзів-мігрантів Литви навчались у різних університетах та на різних факультетах Великої Британії. Вони втомилися від того, міжнародні грошові операції коштували невиправно дорого, служби підтримки не було, а в чергах у пунктах обслуговування доводилося стояти годинами. Амбіційні друзі вирішили перевернути індустрію міжнародних переказів, створивши унікальну бізнес-модель зі службою підтримки на найвищому рівні.

Починати інноваційну справу було нелегко. Компанія пройшла безліч організаційних перешкод на шляху до успіху. Та засновники не втрачали віри у свою ідею. Як наслідок, зараз TransferGo користується популярністю у понад 160 країнах світу. Люди можуть надсилати кошти вигідно й швидко, а їхня служба підтримки спілкується 9 мовами, зокрема українською та російською.

Зверніть увагу на розгорнуту статтю про історію TransferGо з перших уст. СЕО компанії зізнався, як потрапив до списку Forbes "З0 до 30" та чим його приваблює Україна.

Даумантас Двілінскас / Фото TransferGo

Даумантас Двілінскас пояснює: на відміну від банків, онлайн-сервіси для здійснення грошових переказів не зберігають грошей своїх клієнтів, а лише виконують роль посередника платіжних послуг. Це дозволяє робити операції швидшими та дешевшими.

TransferGo як посередник використовує такий механізм дій: сервіс приймає локальний цифровий платіж у країні відправника, після цього інформація про платіж надходить у закордонний офіс компанії у країні отримувача, а далі місцеве відділення перераховує гроші отримувачу зі свого рахунку. Таким чином забезпечується можливість отримання коштів з-за кордону практично миттєво та з напрочуд низькою комісією.

Не лише перелічені зручності дозволяють онлайн-сервісам здобувати прихильність більшої аудиторії. Важливими є також взаємини з клієнтами. Якщо з певним банком, зауважує експерт, користувач одразу планує співпрацювати довго, аби не витрачати час на підписання іншої угоди, звикання до інших консультантів тощо, то з онлайн-ресурсами стосунки складаються інакше. Змінити додаток на телефоні чи комп'ютері значно легше, ніж змінити банк. Отже, онлайн-сервіси мотивовані постійно ставати кращими, щоб не втрачати довіру споживачів.

Онлайн-сервіси повинні безперервно розвиватися, щоб не втрачати користувачів / Фото TransferGo

Які існують тренди у сфері платіжних сервісів

Тренди – це явища швидкоплинні. Фінансова сфера не є винятком. Даумантас Двілінскас серед всіх тенденцій виокремив 5 найпомітніших трендів, які стосуються платіжних сервісів.

Штучний інтелект

Цей тренд є найбільш передбачуваним. Через величезні обсяги даних, які доводиться опрацьовувати щодня, без застосування штучного інтелекту неможливо обійтися. З його допомогою відбувається оцінка ризиків операцій, вивчення поведінки користувачів, ретельна перевірка всіх етапів транзакцій. Штучний інтелект захищає права споживачів та робить послуги якіснішими й швидшими.

Чат-боти

Соціальні мережі виступають ефективними каналами комунікації компаній з користувачами. Природно, що формується потреба покращення цієї комунікації. Зробити це дозволяють чат-боти. Підказати правила користування сервісом, відновити втрачений доступ до особистого кабінету, змінити дані про себе – ці та інші функції вже з легкістю виконує цілодобовий чат-бот TransferGo у фейсбуці.

Біометрична ідентифікація та авторизація

Сучасні сервіси вміють визначати свого користувача по голосу, відбиткам пальців, сітківці ока або розпізнають обличчя. Це також пришвидшує операції та накладає додаткові функції для посилення безпеки.

Партнерство з традиційними фінансовими установами

Співпраця з представниками фінтеху, особливо в часи пандемії, стала необхідністю для фінансових установ. Така кооперація вигідна для усіх, зокрема система відкритого банкінгу дозволяє фінансовим компаніям безпечно співпрацювати з різними API, тобто обмінюватися відкритою інформацією в режимі реального часу.

Зосередження на питаннях фінансової безпеки

За розвитком технологій пильно стежать інтернет-шахраї. Вони постійно вигадують нові схеми для того, щоб отримувати доступи до персональних даних користувачів грошових онлайн-сервісів. Аферисти стають дедалі креативнішими, і навіть досвідчений користувач ризикує потрапити на їхній гачок. Як наслідок, передові компанії зараз роблять ставку на інформуванні клієнтів про збереження безпеки. Зокрема, TransferGo регулярно пояснює, як запідозрити шахрая та що покроково робити, коли така підозра раптово виникла.

З урахуванням цієї інформації, можна дійти висновку, що все більше людей почнуть довіряти онлайн-переказам, а сервіси ставатимуть ще оперативнішими та лояльнішими до користувачів.

Про сервіс TransferGo