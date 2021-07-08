Даумантас Двілінскас, СЕО TransferGo чудово орієнтується у цій темі. Заснована ним компанія з 2012 року успішно надає послуги міжнародних грошових переказів у режимі онлайн. З TransferGo люди у понад 65 країнах можуть здійснювати грошові операції за кілька кліків. Сервіс є зрозумілим для користувачів, не бере комісії та має кваліфіковану службу підтримки, працівники якої розмовляють рідними мовами клієнтів. Через це він продовжує завойовувати багато прихильників та поповнювати список постійних клієнтів. Такий успіх точно видається ласим для професійних шахраїв. Тож Закордон24 вирішив переконатися, чи в безпеці кошти користувачів TransferGo.

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Як TransferGo захищає кошти клієнтів від шахраїв

Даумантас Двілінскас зазначає, що тема шахрайства в Інтернеті є важливою для обговорення. За його словами, безпека завжди була пріоритетом для TransferGo. Люди, які відправляють гроші своїм близьким, дуже важко працювали, аби їх заробити. Компанія це розуміє, тому робить все можливе і неможливе, щоб кордони безпеки не були порушені.

TransferGo використовує передові технології для своїх програм та веб-продуктів. Також безпеку гарантують якісні процеси ідентифікації клієнтів. Саме тому користувачів сервісу просять, наприклад, підтвердити особу посвідченням.

До того ж TransferGo є виключно цифровим сервісом. Тобто, взагалі не має операцій з готівкою. Це робить його менш ризиковим, ніж інші сервіси, які здійснюють лише готівкові перекази.

Тож, якщо коротко, так, ваші гроші в безпеці. І ми постійно працюємо над тим, щоб переконатися, що так буде завжди,

– запевняє Даумантас Двілінскас.

Даумантас Двілінскас, СЕО TransferGo / Скриншот з відео

Як запідозрити шахрая

Даумантас Двілінскас каже, що запідозрити шахрая легко, бо вони, як правило, діють за напрацьованою схемою.

Шахраї видають себе за користувача сервісу. Тобто, створюють акаунт, який є максимально подібним до акаута потенційної жертви. Через це слід бути обережним з особистою інформацією, яка є у вільному доступі завдяки соцмережам. Йдеться про прізвище, ім'я, номери телефонів.

Взагалі, у соціальних мережах шахраї є дуже активними. Вони можуть надсилати електронні листи із шахрайськими запитами, розміщувати фальшиві оголошення про роботу, прикидатися співробітником TransferGo. Якщо пише така підозріла особа, варто повідомити службу підтримки компанії.

Ще шахраї в Інтернеті намагаються заволодіти дебетовими картками. Коли їм це вдається, то вони встигають переказати кошти до блокування картки.

Отже, що такого роблять шахраї, чого ніколи не практикують працівники TransferGo:

надсилають дивні листи з невідомих електронних адрес та доменів;

просять перейти за незрозумілими посиланнями начебто з метою захисту;

питають CVV, коди доступу чи іншу персональну інформацію, яку не заведено розголошувати;

переконують переслати кошти на інший рахунок;

кваплять людину у рішеннях, не дають їй часу на обдумування;

погрожують, що кошти опиняться під загрозою, якщо людина не виконає ту чи іншу дію.

Очевидно, шахрая можна розпізнати навіть на інтуїтивному рівні. Даумантас Двілінскас наголошує, що працівники TransferGo є професіоналами, які ніколи не стануть тиснути на клієнта, аби пришвидшити його дії. Бо їхня робота – забезпечити комфорт.

Інтернет-шахраї, як правило, кваплять людину при здійсненні операції / Фото Unsplash

Що робити клієнту TransferGo, у якого виникла підозра щодо шахрая

Даумантас Двілінскас нагадує про профілактику шахрайства. Насамперед потрібно правильно налаштувати свій акаунт. Тоді TransferGo просить пройти різні етапи перевірки, щоб переконатися, що кошти хоче використати не зловмисник.

Якщо у людини виникла серйозна підозра, Даумантас Двілінскас радить заблокувати картку. Це можна зробити самостійно, зв'язавшись з банком.

Якщо є сумніви, то служба підтримки залюбки порадить, як вчинити. Засновник TransferGo додає, що компанія постійно інвестує у навчання працівників, у побудову правильної стратегії розвитку. Відстеження останніх тенденцій дозволяє ідентифікувати шахрайські схеми та формувати механізми їх подолання. А служба підтримки TransferGo оцінена як одна з найкращих у Європі, чим компанія дуже пишається.

Крім того, Даумантас Двілінскас переконаний, що комунікація з клієнтами (як варіант, у вигляді прямих ефірів) є дуже важливою, а тому має підтримуватися на постійній основі. Бо саме зворотний зв'язок – це те, що формує довіру та допомагає TransferGo ставати кращим для своєї аудиторії.

Чи в безпеці гроші тих, хто користується сервісом TransferGo: дивіться відео

Як діють шахраї: дивіться відео

Де діють шахраї: дивіться відео

Як можна розпізнати шахрая: дивіться відео

Як TransferGo протидіє шахрайству: дивіться відео

Як TransferGo розпізнає шахраїв: дивіться відео

Чи може служба підтримки TransferGo запитати дані картки клієнта та код CVV: дивіться відео