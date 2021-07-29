Даумантас Двілінскас, СЕО та співзасновник онлайн-сервісу міжнародних грошових переказів TransferGo дав цінні поради про те, як діяти користувачам Інтернету, щоб не залишити шахраям жодного шансу наблизитися до рахунків.

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Шахраї – усюди, але рішення є

Даумантас Двілінскас підкреслює, що безготівкові грошові перекази є однозначно більш надійними способами передачі коштів, ніж справи з готівкою. Цифрові сервіси мають спеціальні системи захисту транзакцій. Тому власники банківських карток і користувачі мобільних фінансових додатків, як правило, мають сформоване відчуття безпеки.

Водночас перехід на онлайн-перекази не гарантує стовідсотковий захист від інтернет-шахраїв. Бо охочі незаконно скористатися чужими благами знайдуться у будь-якій сфері.

Шахраї завжди там, де є кожен з нас. Вони викрадають доступ до карток та намагаються провести стільки грошей, скільки можуть перед блокуванням і тим, як їх зупинять,

– розповідає СЕО TransferGo.

Пан Двілінскас нагадує, що найчастіше фінансові шахраї знаходять своїх жертв у соцмережах. Але не поспішайте видалятися з фейсбуку. Таких зловмисників розпізнати легко. Вони надсилають електронні листи з дивних доменів та адрес електронної пошти, зв'язуються з вами несподівано, виставляють свої умови або навіть пропонують гроші за те, щоб жертва передала доступ до свого акаунту.

Таких підозрілих осіб треба перевіряти. Наприклад, робити відповідні запити про них у пошуковиках. Про інцидент слід розповісти службі підтримки клієнтів. Їхня робота полягає у тому, щоб забезпечити користувачам відчуття комфорту та безпеки, тому вони точно дадуть корисні поради.