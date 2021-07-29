Даумантас Двілінскас, СЕО та співзасновник онлайн-сервісу міжнародних грошових переказів TransferGo дав цінні поради про те, як діяти користувачам Інтернету, щоб не залишити шахраям жодного шансу наблизитися до рахунків.
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Шахраї – усюди, але рішення є
Даумантас Двілінскас підкреслює, що безготівкові грошові перекази є однозначно більш надійними способами передачі коштів, ніж справи з готівкою. Цифрові сервіси мають спеціальні системи захисту транзакцій. Тому власники банківських карток і користувачі мобільних фінансових додатків, як правило, мають сформоване відчуття безпеки.
Водночас перехід на онлайн-перекази не гарантує стовідсотковий захист від інтернет-шахраїв. Бо охочі незаконно скористатися чужими благами знайдуться у будь-якій сфері.
Шахраї завжди там, де є кожен з нас. Вони викрадають доступ до карток та намагаються провести стільки грошей, скільки можуть перед блокуванням і тим, як їх зупинять,
– розповідає СЕО TransferGo.
Пан Двілінскас нагадує, що найчастіше фінансові шахраї знаходять своїх жертв у соцмережах. Але не поспішайте видалятися з фейсбуку. Таких зловмисників розпізнати легко. Вони надсилають електронні листи з дивних доменів та адрес електронної пошти, зв'язуються з вами несподівано, виставляють свої умови або навіть пропонують гроші за те, щоб жертва передала доступ до свого акаунту.
Таких підозрілих осіб треба перевіряти. Наприклад, робити відповідні запити про них у пошуковиках. Про інцидент слід розповісти службі підтримки клієнтів. Їхня робота полягає у тому, щоб забезпечити користувачам відчуття комфорту та безпеки, тому вони точно дадуть корисні поради.
Шахраїв в Інтернеті нескладно розпізнати за типовою поведінкою / Фото Pexels
Головне при зіткненні з шахраєм – зберігати свої дані у таємниці, каже співзасновник TransferGo.
Служба підтримки ніколи не запитує дані картки та код CVV. Єдине місце, де можна вписувати ці дані, – це офіційний мобільний додаток сервісу, який повністю захищений,
– наголошує Даумантас Двілінскас.
Якщо людина таки втратила пильність на початку, і шахрай наблизився до її даних, краще заблокувати картку, радить Даумантас. Розблокувати акаунт значно легше, ніж повернути вкрадені кошти.
Служба підтримки ніколи не запитує дані картки та код CVV / Фото Pexels
Чому безпека – пріоритет для TransferGo
Як СЕО міжнародного фінансового сервісу Даумантас Двілінскас стикався з різними ситуаціями. Розповідає, що за час своєї практики зрозумів: треба не лише використовувати інноваційні технології, шифрування вебпродуктів і програм, а й спостерігати за реакцією клієнтів. Важливим є переконання, що в користувачів є відчуття безпеки. А ще велике значення має те, чи сервіс простий у користуванні. Чим менше складнощів і чим легше користувачеві зрозуміти функціонал, тим важче буде шахраям збити людину з пантелику.
Тому TransferGo гарантує прості інструкції для користувачів і сильний захист від шахраїв. Компанія постійно стежить за рейтингом на міжнародному вебсайті відгуків Trustpilot, на якому користувачі можуть залишати свої коментарі, писати враження та побажання. Це дозволяє підтримувати довіру клієнтів на найвищому рівні. Також для українських користувачів працює служба підтримки рідною мовою та є можливість безпосередньо зв'язатися з працівниками компанії через соцмережі.
Даумантас Двілінскас / Фото TransferGo