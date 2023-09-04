Туристів попередили, чому не варто вішати на двері готельного номера популярну табличку

Табличка з проханням прибрати номер привертає увагу не лише покоївок, а й злодіїв, які таким чином розуміють, що у готельній кімнаті нікого немає.

Генеральна директорка однієї з компаній із домашньої безпеки Мішель Беннетт пояснила, що туристам у готелях варто відмовитися від використання таблички "‎Приберіть мій номер". За ними уважно стежать крадії, які можуть обчистити кімнату, бо знатимуть, що там певний час нікого не буде.

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Звичайна табличка – великий ризик

Така табличка буквально дає готельним злодіям знак, що можна діяти. Тому експертка з безпеки радить гостям готелю звертатися з проханням прибрати безпосередньо до стійки реєстрації. Для цього не обов'язково спускатися в лобі, можете просто подзвонити з кімнати.

І, якщо ви вважаєте за необхідне, з метою додаткової безпеки залишайтеся в своєму готельному номері, поки там проводиться прибирання,

– додає Мішель Беннетт.

Також табличка на дверях зовсім не гарантує, що у вашому номері приберуть. Чимало готелів зараз економлять на щоденному прибиранні, тому послуга надається тоді, коли в самому закладі вважають, що це потрібно.

Як не дивно, злодії можуть використати цю табличку, яка чіпляється на дверну ручку, як інструмент, щоб прокрастися в номер. На одному з ютуб-каналів показали, що це можна зробити за лічені секунди.

Як відкрити готельний замок дверною карткою: дивіться відео

Також ризик пограбування підвищується, коли ви постійно маєте при собі ключ із номером кімнати. Якщо ви його десь загубите, то злодієві буде дуже просто знайти ваш номер і зайти до нього. Тому залишайте ключ на рецепції.

Велике готельне шахрайство

Чоловік безплатно провів 603 ночі у п'ятизірковому індійському готелі. Гість оселився в розкішному готелі "‎Roseate House" у Делі лише на одну ніч, але пробув там дуже довго. І не заплатив ані рупії.

Тепер це незвичайне шахрайство розслідує індійська поліція. Анкуш Дутта – гість готелю "‎Roseate House" – очевидно, змовився з персоналом і залишився там жити надовго. Після себе шахрай залишив несплачений рахунок на суму понад 5 мільйонів рупій (70 000 доларів). До речі, за першу і єдину чесно заброньовану ніч, він також не заплатив.