Тепер це незвичайне шахрайство розслідує індійська поліція. Анкуш Дутта – гість готелю "‎Roseate House" – мав виїхати з номера після однієї ночі. Але він, очевидно, змовився з персоналом і залишився там жити надовго.

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Готельна змова

Ця історія сталась раніше, але індійська преса дізналась про неї тільки зараз. Річ у тому, що готель виявив цю фальсифікацію і ініціював розслідування. Адже до шахрайської схеми причетні і працівники "‎Roseate House".

Чоловік на ім'я Анкуш Дутта забронював кімнату на ніч в п'ятизірковому готелі ще в травні 2019 року. Але покинув його аж у січні 2022. І залишив після себе несплачений рахунок на суму понад 5 мільйонів рупій (70 000 доларів). До речі, за першу і єдину чесно заброньовану ніч, він також не заплатив.

Керівники п'ятизіркового готелю у Делі подали в поліцію скаргу на своїх же співробітників за змову з шахраєм. Вони підозрюють: Анкуш Дутта підкупив персонал, щоб вони підробили чеки.

Рахунки були сфальсифіковані, щоб приховати фактичні несплачені внески,

— йдеться в заяві поліції.

В готелі діє правило: якщо гість винен понад 50 000 рупій, персонал має повідомити про це своєму керівництву. А також попросити гостя сплатити рахунок. Цього зроблено не було, тому поліція підозрює, що працівники "‎Roseate House" покривали шахрая за хабарі. Розслідування триває.

"‎Roseate House" – висококласний сучасний готель у Делі на 216 номерів. Був відкритий у 2016 році. У готелі є кілька ресторанів, розкішний спа-центр і коворкінг. Ціни за номер у "Roseate House" стартують із 8 500 рупій за ніч (понад 100 доларів).