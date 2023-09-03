Стюардеса пояснила, чому не варто натискати кнопку над головою в літаку

Колишня бортпровідниця Дейзі Вайт розповіла, чому пасажири повинні припинити натискати кнопку над головою кожні "п'ять секунд".

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Користувач TikTok Наталі, яка в соцмережах відома як @yogimagee, каже, що деякі пасажири натискають кнопку, коли їм нудно.

Люди дзвонять на кнопку дзвінка прямо коли ми підіймаємося в повітря, я підходжу і кажу: "Так, я можу вам допомогти", і одна жінка сказала мені, що її доньці було нудно, коли ми злетіли,

– поділилася вона.

Тим часом інші пасажири натискають кнопку в незручні моменти під час польоту.

У відео на TikTok колишня бортпровідниця Кет Камалані додала: "Це зводить бортпровідників з розуму, коли ви натискаєте кнопку індикатора виклику бортпровідника, якщо ми на злітній смузі, набираємо висоту чи знижуємося".

Багато людей роблять цю помилку: дивіться відео, чому не варто натискати кнопку

Причина в тому, що це величезна проблема для безпеки, і отримати травму можуть як бортпровідники, так і пасажири.

Тож кнопку виклику варто використовувати тільки тоді, коли є реальна необхідність, інакше ви можете зіткнутися з поганим сервісом.

Яке взуття в жодному разі не слід взувати в літак

Під час відпустки значна кількість туристів віддають перевагу максимально красивим та стильним речам зі свого гардеробу. Однак, у деяких випадках зручність і комфорт перевершують моду, особливо коли мовиться про взуття.