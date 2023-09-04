Генеральный директор одной из компаний по домашней безопасности Мишель Беннетт пояснила, что туристам в отелях стоит отказаться от использования таблички "Уберите мой номер". За ними внимательно следят воры, которые могут обчистить комнату, потому что знают, что там определенное время никого не будет.

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Обычная табличка – большой риск

Такая табличка буквально дает гостиничным ворам знак, что можно действовать. Поэтому эксперт по безопасности советует гостям отеля обращаться с просьбой убрать непосредственно к стойке регистрации. Для этого не обязательно спускаться в лобби, можете просто позвонить из комнаты.

И, если вы считаете необходимым, в целях дополнительной безопасности оставайтесь в своем гостиничном номере, пока там проводится уборка,

– добавляет Мишель Беннетт.

Также табличка на дверях отнюдь не гарантирует, что в вашем номере уберут. Многие гостиницы сейчас экономят на ежедневной уборке, поэтому услуга предоставляется тогда, когда в самом заведении считают, что это нужно.

Как ни странно, воры могут использовать эту табличку на дверной ручке как инструмент, чтобы проникнуть в номер. На одном из ютуб-каналов показали, что это можно сделать в считанные секунды.

Как открыть гостиничный замок дверной картой: смотрите видео

Также риск ограбления повышается, когда у вас постоянно есть ключ с номером комнаты. Если вы его где-нибудь потеряете, то вору будет очень просто найти ваш номер и зайти в него. Поэтому оставляйте ключ на рецепции.

Большое гостиничное мошенничество

Мужчина бесплатно провел 603 ночи в пятизвездочной индийской гостинице. Гость поселился в роскошном отеле "Roseate House" в Дели всего на одну ночь, но пробыл там очень долго. И не заплатил ни рупии.

Теперь это необычное мошенничество расследует индийская полиция. Анкуш Дутта – гость отеля "Roseate House" – очевидно, сговорился с персоналом и остался там жить надолго. После себя мошенник оставил неуплаченный счет на сумму более 5 миллионов рупий (70 000 долларов). Кстати, за первую и единственную честно забронированную ночь он также не заплатил.