Генеральна директорка однієї з компаній із домашньої безпеки Мішель Беннетт пояснила, що туристам у готелях варто відмовитися від використання таблички "Приберіть мій номер". За ними уважно стежать крадії, які можуть обчистити кімнату, бо знатимуть, що там певний час нікого не буде.
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Звичайна табличка – великий ризик
Така табличка буквально дає готельним злодіям знак, що можна діяти. Тому експертка з безпеки радить гостям готелю звертатися з проханням прибрати безпосередньо до стійки реєстрації. Для цього не обов'язково спускатися в лобі, можете просто подзвонити з кімнати.
І, якщо ви вважаєте за необхідне, з метою додаткової безпеки залишайтеся в своєму готельному номері, поки там проводиться прибирання,
– додає Мішель Беннетт.
Також табличка на дверях зовсім не гарантує, що у вашому номері приберуть. Чимало готелів зараз економлять на щоденному прибиранні, тому послуга надається тоді, коли в самому закладі вважають, що це потрібно.
Як не дивно, злодії можуть використати цю табличку, яка чіпляється на дверну ручку, як інструмент, щоб прокрастися в номер. На одному з ютуб-каналів показали, що це можна зробити за лічені секунди.
Як відкрити готельний замок дверною карткою: дивіться відео
Також ризик пограбування підвищується, коли ви постійно маєте при собі ключ із номером кімнати. Якщо ви його десь загубите, то злодієві буде дуже просто знайти ваш номер і зайти до нього. Тому залишайте ключ на рецепції.
Велике готельне шахрайство
Чоловік безплатно провів 603 ночі у п'ятизірковому індійському готелі. Гість оселився в розкішному готелі "Roseate House" у Делі лише на одну ніч, але пробув там дуже довго. І не заплатив ані рупії.
Тепер це незвичайне шахрайство розслідує індійська поліція. Анкуш Дутта – гість готелю "Roseate House" – очевидно, змовився з персоналом і залишився там жити надовго. Після себе шахрай залишив несплачений рахунок на суму понад 5 мільйонів рупій (70 000 доларів). До речі, за першу і єдину чесно заброньовану ніч, він також не заплатив.