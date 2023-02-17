Варшав'яни з самого ранку вишиковувалися у довгі черги до популярних кондитерських. Покупців не відлякали навіть вищі ціни на пончики, ніж у попередні роки – цього року потрібно було бути готовим віддати за одну штуку навіть з десяток злотих. А скільки саме полякам доводилося платити за пампухи, ми уже розповідали.

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Варшав'яни з самого ранку вишиковувалися у черги за пампухами / Фото Warszawa.Wyborcza

Багатолюдні черги за пампушками у Варшаві

Перші покупці вишикувалися перед цукернею Zagoździński ще задовго до відкриття. Це одна з найпопулярніших кондитерських у Варшаві, а тамтешні пончики багато хто вважає найкращими в місті.

Тож люди були готові довго чекати на пампушки від Zagoździński. Хтось із клієнтів навіть взяв з собою книгу, аби провести час в черзі із користю.

З огляду на такий ажіотаж кондитерська ввела обмеження на продаж пончиків. Дозволено було брали 30 штук на одного покупця.

Черги у Тлустий четвер у Варшаві / Фото Warszawa.Wyborcza

Варшавські черги за пончиками 2023 / Фото Warszawa.Wyborcza