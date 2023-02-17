Варшавяне с самого утра выстраивались в длинные очереди в популярные кондитерские. Покупателей не отпугали даже более высокие цены на пончики, чем в предыдущие годы – в этом году нужно было быть готовым отдать за одну штуку даже десяток злотых. А сколько именно полякам приходилось платить за пончики, мы уже рассказывали.

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Варшавяне с самого утра выстраивались в очереди за пампухами / Фото Warszawa.Wyborcza

Многолюдные очереди за пончиками в Варшаве

Первые покупатели выстроились перед кондитерской Zagoździński еще задолго до открытия. Это одна из самых популярных кондитерских в Варшаве, а тамошние пончики многие считают лучшими в городе.

Поэтому люди были готовы долго ждать пончиков от Zagoździński. Кто-то из клиентов даже взял с собой книгу, чтобы провести время в очереди с пользой.

Учитывая такой ажиотаж, кондитерская ввела ограничения на продажу пончиков. Разрешено было брать 30 штук на одного покупателя.

Очереди в Жирный четверг в Варшаве / Фото Warszawa.Wyborcza

Варшавские очереди за пончиками 2023 года / Фото Warszawa.Wyborcza