Так, за традиційний пампух потрібно буде заплатити набагато більше, ніж рік тому. Детальніше про вартість пончиків на Тлустий четвер 2023 у найвідоміших кондитерських Польщі – читайте далі.
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Скільки доведеться віддати за пампухи на Тлустий четвер 2023
- Кондитерська майстерня "Zagoździński" у Варшаві
Тут один пампушок коштує 4,50 злотих. Рік тому було дешевше на цілий злотий. Власник каже, що ціну підняли кілька місяців тому.
- Кондитерська "Cichowscy" у Кракові
Також на один злотий подорожчав пончик у краківському ресторані. Цього року він коштує 5,50 злотих.
- Кондитерська "Pod Trumienką" у Вроцлаві
Ціни на пампушки коливаються від 3,90 до 4,40 злотих залежно від обраної начинки.
- Кондитерська "Pellowski" в Гданську
Ціни на пончики стартують від 4,80 злотих за штуку. Найдорожчий пончик у "Pellowski" коштує 7 злотих.
- Кондитерська "Miś" в Лодзі
Вартість пончиків коливається від 5 до 6 злотих за штуку. За рік вони додали у ціні приблизно 0,50 злотих.
- Кондитерська "Słodki Słony" у Варшаві
Тут заплатити за пончик потрібно буде аж 18 злотих – на 3 злотих більше, ніж рік тому, і на 7 злотих більше, ніж у 2021 році. На ваш вибір пампушки з трояндовою, малиновою, сливово-шоколадною і яєчною начинками.
- Кондитерська Blikle у Варшаві
У відомому варшавському ресторані пончик сьогодні коштує 6,90 злотих, на вибір: з трояндою, сливовим варенням або карамеллю з сіллю.
Жителі Польщі люблять Свято пампуха. Щороку перед кондитерськими шикуються черги, а дослідження показують, що у цей день по всій країні можна з’їсти до 100 мільйонів пампухів. Але, як видно зі свіжих даних, середня вартість буде вищою за минулорічну, і в хороших кондитерських становить приблизно 5 злотих за штуку. Усе через інфляцію та зростання собівартості продукції.