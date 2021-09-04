Технічний огляд у Польщі дещо відрізняється від аналогічного процесу в Україні. Скільки коштує така послуга, наскільки строгі вимоги до транспортного засобу та на що варто звернути увагу українцям у Польщі – далі у матеріалі.

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З чого почати проходження технічного огляду?

Перше, що потрібно зробити – вибрати ліцензовану станцію контролю авто. Зазвичай їх є декілька у кожному, навіть найменшому містечку Польщі, і всі вони є здебільшого приватними.

На вартість послуги та методику проведення технічного огляду форма власності підприємства не впливає.

Зазвичай у Польщі немає черг на проходження техогляду, тому зробити це можна навіть у день реєстрації чи у зручний для вас час.

Що перевіряють на станціях техобслуговування?

Після приїзду на станцію, контролери співставляють дані паспортної карти автомобіля з документацією на транспортний засіб. Після цього обов'язково перевірять:

гальма;

ручник;

двигун;

кермо;

освітлення (функціонування та розташування фар);

вихлопну систему (рівень шуму, стан, рівень викидів);

кузов;

шини.

Крім цього, перевіряючі можуть звернути увагу на те, чи є в авто вогнегасник та знак для аварійної зупинки. Якщо автомобіль на газу, то й це обладнання обов'язково перевірять на справність.

Що перевіряють на техогляді у Польщі / Фото BELGA

Цьогоріч з'явилось нововведення – всі автомобілі фотографують. Це роблять для того, щоб у разі продажу транспортного засобу новий власник зміг дізнатись про реальні показники пробігу авто та його технічний стан не лише від продавця.

За словами українця Сергія, на станціях техогляду ніколи не намагаються до чогось "причепитись" – спеціалісти завжди об'єктивні, і зауваження до стану авто винятково обґрунтовані.

Скільки коштує техогляд у Польщі?

Вартість проходження техогляду легкового авто у Польщі залишається незмінною вже протягом декількох років – 99 злотих. Ця сума не залежить від місця розташування станції технічного огляду, її рейтингу або цін на інші послуги.

Техогляд інших видів транспортних засобів коштує:

для вантажних автомобілів до 3,5 тонн, автобусів місткістю до 15 осіб – 99 злотих;

для мотоциклів – 63 злоті;

мопедів – 51 злотий;

спеціалізованого транспорту на газу – 64 злотих.

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Що робити, якщо не вдалось пройти технічний огляд з першого разу?

Якщо транспортний засіб не пройшов техогляд, то співробітники станцій видають власникам спеціальні сертифікати, які дозволяють кермувати автомобілем протягом декількох днів. За цей час водій повинен усунути несправності і пройти техогляд повторно.