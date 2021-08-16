Однак відповідною директивою скористались далеко не всі країни. Лише 3 з 27 держав Європейського Союзу законодавчо затвердили можливість кермувати автівкою, якщо термін проведення технічного огляду минув протягом квітня – червня 2021 року.

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Де можна їздити з протермінованим техоглядом

Автомобілі, які не пройшли обов'язковий техогляд до кінця червня цього року, ще 10 місяців легально можуть експлуатуватись водіями у Чехії, Італії та на Мальті.

Однак безліч жителів цих країн не знали про відсутність аналогічної можливості за кордоном, через що змушені були скасовувати свої відпустки, й зараз створюють масові черги на СТО.

На базі директиви ЄС ви можете успішно оскаржити штраф чи арешт автомобіля у суді, але це займе кілька місяців та коштуватиме чималих грошей,

– пояснює Іржи Раймон, голова професійної палати чеської партії STK.

До слова, всі станції технічного огляду у Чехії зазвичай проводять до 12 тисяч перевірок щодня. Однак через непорозуміння з протермінованими техоглядами між різними країнами ЄС, цього літа вони приймають понад 20 тисяч автівок.