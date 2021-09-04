Технический осмотр в Польше несколько отличается от аналогичного процесса в Украине. Сколько стоит такая услуга, насколько строгие требования к транспортному средству и на что стоит обратить внимание украинцам в Польше – далее в материале.
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С чего начать прохождение технического осмотра?
Первое, что нужно сделать – выбрать лицензированную станцию контроля авто. Обычно их несколько в каждом, даже самом маленьком городке Польши, и все они являются в основном частными.
На стоимость услуги и методику проведения технического осмотра форма собственности предприятия не влияет.
Обычно в Польше нет очередей на прохождение техосмотра, поэтому сделать это можно даже в день регистрации или в удобное для вас время.
Что проверяют на станциях техобслуживания?
После приезда на станцию, контроллеры сопоставляют данные паспортной карты автомобиля с документацией на транспортное средство. После этого обязательно проверят:
- тормоза;
- ручник;
- двигатель;
- руль;
- освещение (функционирование и расположение фар);
- выхлопную систему (уровень шума, состояние, уровень выбросов);
- кузов;
- шины.
Кроме этого, проверяющие могут обратить внимание на то, есть ли внутри авто огнетушитель и знак для аварийной остановки. Если автомобиль на газу, то и это оборудование обязательно проверят на исправность.
Что проверяют на техосмотре в Польше / Фото BELGA
В этом году появилось нововведение – все автомобили фотографируют. Это делают для того, чтобы в случае продажи транспортного средства новый владелец смог узнать реальные показатели пробега авто и его техническое состояние не только от продавца.
По словам украинца Сергея, на станциях техосмотра никогда не стремятся к чему-то "придраться" – специалисты всегда объективные, и замечания к состоянию авто исключительно обоснованы.
Сколько стоит техосмотр в Польше?
Стоимость прохождения техосмотра легкового автомобиля в Польше остается неизменной уже на протяжении нескольких лет – 99 злотых. Эта сумма не зависит от места расположения станции технического осмотра, ее рейтинга или цен на другие услуги.
Техосмотр других видов транспортных средств стоит:
- для грузовых автомобилей до 3,5 тонн, автобусов вместимостью до 15 человек – 99 злотых;
- для мотоциклов – 63 злотых;
- мопедов – 51 злотый;
- специализированного транспорта на газу – 64 злотых.
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Что делать, если не удалось пройти технический осмотр с первого раза?
Если транспортное средство не прошло техосмотр, то сотрудники станций выдают владельцам специальные сертификаты, которые позволяют управлять автомобилем в течение нескольких дней. За это время водитель должен устранить неисправности и пройти техосмотр повторно.