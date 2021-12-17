Як працюватимуть магазини у Польщі у передсвяткові дні: графік

У Польщі, як і в інших країнах Європи, вже стартував період різдвяних свят. У ці дні більшість магазинів та торгових центрів не будуть працювати.

В які дні польські магазини будуть зачинені, а в які – працюватимуть за скороченим графіком, – читайте далі.

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Графік роботи польських магазинів у передсвяткові дні

19 грудня усі магазини будуть відкриті. Працюватимуть без змін не лише супермаркети, але й магазини в торгових центрах, а також сервісні. 24 грудня, як правило, магазини працюють за скороченим графіком, зазвичай до 14.00, деякі відкриті до 18.00.

25 та 26 грудня магазини не працюють, оскільки у ці дні відзначається Різдво. Працюватимуть, вже традиційно, тільки мережа магазинів Żabka.

Як Польща готується до різдвяних свят

У перший день зими у Варшаві запалили вогні головної ялинки Польщі. На церемонії був присутній мер міста Рафал Тшасковський, який і увімкнув ілюмінацію.

Також 1 грудня на маршрут виїхав урочисто прикрашений поїзд метро. Його легко впізнати за синіми та червоними зимовими візерунками та яскравими вогнями. Він працюватиме по черзі на обох лініях – M1 та M2 – до 6 січня.

А наприкінці листопада у польському Вроцлаві завершилися приготування до проведення різдвяного ярмарку. Він вже традиційно розпочав свою роботу на ринковій площі Вроцлава, в самому центрі міста.

Не забудьте купити ялинку, адже їх у Польщі продають лише до 25 грудня.