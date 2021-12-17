В какие дни польские магазины будут закрыты, а в какие – будут работать по сокращенному графику, – читайте дальше.

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График работы польских магазинов в предпраздничные дни

19 декабря все магазины будут открыты. Будут работать без изменений не только супермаркеты, но магазины в торговых центрах, а также сервисные. 24 декабря, как правило, магазины работают по сокращенному графику обычно до 14.00, некоторые открыты до 18.00.

25 и 26 декабря магазины не работают, потому что в эти дни отмечается Рождество. Будут работать, уже традиционно, только сеть магазинов Żabka.

Обратите внимание! Не забудьте купить елку, ведь их в Польше продают только до 25 декабря.

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