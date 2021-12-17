В які дні польські магазини будуть зачинені, а в які – працюватимуть за скороченим графіком, – читайте далі.

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Графік роботи польських магазинів у передсвяткові дні

19 грудня усі магазини будуть відкриті. Працюватимуть без змін не лише супермаркети, але й магазини в торгових центрах, а також сервісні. 24 грудня, як правило, магазини працюють за скороченим графіком, зазвичай до 14.00, деякі відкриті до 18.00.

25 та 26 грудня магазини не працюють, оскільки у ці дні відзначається Різдво. Працюватимуть, вже традиційно, тільки мережа магазинів Żabka.

Зверніть увагу! Не забудьте купити ялинку, адже їх у Польщі продають лише до 25 грудня.

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