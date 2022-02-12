Як оформити Tax Free на придбані у Польщі товари: детальна інструкція
Джерело:yavp.pl
Іноземці, які не є резидентами країн ЄС, мають право на відшкодування податку VAT на придбані у Польщі товари. Повернути частину вартості можна з покупок у торгових точках, що мають зелену позначку Tax Free.
Крім того, відшкодувати VAT можна лише у тому випадку, якщо сума покупки була більшою ніж 200 злотих одним чеком. Про всі нюанси оформлення Tax Free у Польщі – далі у матеріалі.
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Оформлення Tax Free
Про можливість повернення VAT варто поцікавитись у продавця конкретної торгової точки. Він повинен надіслати відповідний документ на вашу електронну пошту, наприклад, у форматі pdf, або ж надати його роздруківку – обов'язково з печаткою магазину.
Копія також автоматично надсилається на кордон – при виїзді потрібно буде показати ваш екземпляр. При цьому необхідно зазначити, яких товарів з переліку немає, а ті, які є – пред'явити на вимогу.
На роздруківці на кордоні ставлять штамп POLSKA-CŁO. З цим документом потрібно буде особисто прийти до продавця при наступному візиті до Польщі та отримати відшкодування VAT готівкою. Якщо друкований документ був отриманий у Польщі, але людина залишає територію Європейського Союзу через кордон іншої держави, підтвердження вивезення товарів видається відповідно до чинних у тій країні правил.
Повернення коштів
Повернення VAT у Польщі можливе двома способами – безготівковим та готівковим. Граничний термін фактичного зарахування відшкодування регулюється законодавством республіки і становить 10 місяців.
Однак цей термін може коригуватись продавцем, і часто – у бік зменшення. Тому обов'язково потрібно уточнювати умови відшкодування податку під час придбання товарів безпосередньо у торговій точці.Важливо! Базова ставка податку VAT у Польщі наразі складає 23%. Проте на окремі товари можливе нарахування ставки у 8 або 5%. Це і є той відсоток від вартості покупки, який можна повернути.
Ставка VAT на окремі категорії товарів у Польщі
Ставкою 23% оподатковуються такі товари:
- побутова техніка;
- товари для дому;
- електроніка;
- смартфони;
- будівельні матеріали та інструменти;
- посуд;
- музичні інструменти;
- побутова хімія;
- меблі;
- одяг і взуття;
- парфуми і косметика;
- спортивні товари;
- дитячі іграшки;
- алкогольні і слабоалкогольні напої.
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VAT у 8% накладається на:
- тропічні фрукти та цитрусові;
- дитяче харчування;
- одноразові підгузки;
- консервовані овочі.
5% вартості можна повернути з придбаних на території Польщі книг, журналів та іншої друкованої продукції.