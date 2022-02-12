Кроме того, возместить VAT можно только в том случае, если сумма покупки была больше 200 злотых одним чеком. О в сех нюансах оформления Tax Free в Польше – далее в материале.

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Оформление Tax Free

О возможности возвращения VAT следует поинтересоваться у продавца конкретной торговой точки. Он должен отправить соответствующий документ на вашу электронную почту , например, в формате pdf, или же предоставить его распечатку – обязательно с печатью магазина.

Копия также автоматически отправляется на границу – при выезде нужно будет показать ваш экземпляр . При этом необходимо указать, каких товаров из перечня нет, а те, какие есть – предъявить по требованию.



На распечатке на границе ставится штамп POLSKA-CŁO . С этим документом нужно будет лично прийти к продавцу при следующем визите в Польшу и получить возмещение VAT наличными. Если печатный документ был получен в Польше, но человек покидает территорию Европейского Союза через границу другого государства , подтверждение вывоза товаров выдается согласно действующим в этой стране правилам.

Обратите внимание! Получить возмещение VAT можно в течение 3 месяцев со дня покупки товара.

Возврат средств

Возврат VAT в Польше возможен двумя способами – безналичным и наличным. Предельный срок фактического зачисления возмещения регулируется законодательством республики и составляет 10 месяцев .

Однако этот срок может корректироваться продавцом, и часто – в сторону уменьшения. Поэтому обязательно следует уточнять условия возмещения налога при приобретении товаров непосредственно в торговой точке.

Важно! Базовая ставка налога VAT в Польше составляет 23% . Однако на отдельные товары возможно начисление ставки в 8 или 5%. Это и есть тот процент стоимости покупки, который можно вернуть.

Ставка VAT на отдельные категории товаров в Польше

Ставкой 23% облагаются следующие товары:

бытовая техника;

товары для дома;

электроника;

смартфоны;

строительные материалы и инструменты;

посуда;

музыкальные инструменты;

бытовая химия;

мебель;

одежда и обувь;

духи и косметика;

спортивные товары;

детские игрушки;

алкогольные и слабоалкогольные напитки.

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VAT в 8% накладывается на:

тропические фрукты и цитрусовые;

детское питание;

одноразовые подгузники;

консервированные овощи.