Як сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, останні дні спостерігається позитивна тенденція до зниження кількості хворих.

Важливо Зміни до закону про іноземців у Польщі: все, що важливо знати українцям

Очільник польського МОЗ висловив сподівання, що вже у березні влада зможе ухвалити сміливі рішення щодо скасування обмежень.

Ми маємо справу з початком кінця пандемії,

– заявив він.

На запитання, чи це означає, що не буде обмежень та обов'язку носіння масок у закритих приміщеннях, глава МОЗ заявив, що такого зобов'язання не буде, однак залишиться рекомендація.

"Маски залишаться з нами, але не як зобов'язання, а як рекомендація. Думаю, це буде важливою профілактикою, особливо в таких місцях як громадський транспорт", — сказав він.

Зміни правил в'їзду у Польщу

З 11 лютого карантин після прибуття з-за кордону буде знятий з тих, хто пред'явить COVID-сертифікат. Це означає, що всі вакциновані мандрівники, які перетинатимуть польський кордон після 11 лютого, не повинні будуть обов'язково здавати тест на коронавірус.

Зверніть увагу! Водночас невакциновані люди мають пройти 7-денний карантин по прибуттю.

Однак це не всі зміни щодо карантину. З 15 лютого ізоляція інфікованих буде зменшена з 10 до 7 днів. А карантин для сусідів по дому застосовуватиметься лише під час ізоляції хворого члена сім'ї. У міністерстві охорони здоров'я Польщі також вирішили зняти карантин для тих, хто контактував з інфікованими.

Як світ бореться з Омікроном: дивіться відео