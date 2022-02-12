Крім того, відшкодувати VAT можна лише у тому випадку, якщо сума покупки була більшою ніж 200 злотих одним чеком. Про всі нюанси оформлення Tax Free у Польщі – далі у матеріалі.

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Оформлення Tax Free

Про можливість повернення VAT варто поцікавитись у продавця конкретної торгової точки. Він повинен надіслати відповідний документ на вашу електронну пошту, наприклад, у форматі pdf, або ж надати його роздруківку – обов'язково з печаткою магазину.

Копія також автоматично надсилається на кордон – при виїзді потрібно буде показати ваш екземпляр. При цьому необхідно зазначити, яких товарів з переліку немає, а ті, які є – пред'явити на вимогу.

На роздруківці на кордоні ставлять штамп POLSKA-CŁO. З цим документом потрібно буде особисто прийти до продавця при наступному візиті до Польщі та отримати відшкодування VAT готівкою. Якщо друкований документ був отриманий у Польщі, але людина залишає територію Європейського Союзу через кордон іншої держави, підтвердження вивезення товарів видається відповідно до чинних у тій країні правил.

Повернення коштів

Повернення VAT у Польщі можливе двома способами – безготівковим та готівковим. Граничний термін фактичного зарахування відшкодування регулюється законодавством республіки і становить 10 місяців.

Однак цей термін може коригуватись продавцем, і часто – у бік зменшення. Тому обов'язково потрібно уточнювати умови відшкодування податку під час придбання товарів безпосередньо у торговій точці.

Ставка VAT на окремі категорії товарів у Польщі

Ставкою 23% оподатковуються такі товари:

  • побутова техніка;
  • товари для дому;
  • електроніка;
  • смартфони;
  • будівельні матеріали та інструменти;
  • посуд;
  • музичні інструменти;
  • побутова хімія;
  • меблі;
  • одяг і взуття;
  • парфуми і косметика;
  • спортивні товари;
  • дитячі іграшки;
  • алкогольні і слабоалкогольні напої.

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VAT у 8% накладається на:

  • тропічні фрукти та цитрусові;
  • дитяче харчування;
  • одноразові підгузки;
  • консервовані овочі.

5% вартості можна повернути з придбаних на території Польщі книг, журналів та іншої друкованої продукції.