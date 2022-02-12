Крім того, відшкодувати VAT можна лише у тому випадку, якщо сума покупки була більшою ніж 200 злотих одним чеком. Про всі нюанси оформлення Tax Free у Польщі – далі у матеріалі.

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Оформлення Tax Free

Про можливість повернення VAT варто поцікавитись у продавця конкретної торгової точки. Він повинен надіслати відповідний документ на вашу електронну пошту, наприклад, у форматі pdf, або ж надати його роздруківку – обов'язково з печаткою магазину.

Копія також автоматично надсилається на кордон – при виїзді потрібно буде показати ваш екземпляр. При цьому необхідно зазначити, яких товарів з переліку немає, а ті, які є – пред'явити на вимогу.



На роздруківці на кордоні ставлять штамп POLSKA-CŁO. З цим документом потрібно буде особисто прийти до продавця при наступному візиті до Польщі та отримати відшкодування VAT готівкою. Якщо друкований документ був отриманий у Польщі, але людина залишає територію Європейського Союзу через кордон іншої держави, підтвердження вивезення товарів видається відповідно до чинних у тій країні правил.

Зверніть увагу! Отримати відшкодування VAT можна протягом 3 місяців з дня покупки товару.

Повернення коштів

Повернення VAT у Польщі можливе двома способами – безготівковим та готівковим. Граничний термін фактичного зарахування відшкодування регулюється законодавством республіки і становить 10 місяців.

Однак цей термін може коригуватись продавцем, і часто – у бік зменшення. Тому обов'язково потрібно уточнювати умови відшкодування податку під час придбання товарів безпосередньо у торговій точці.

Важливо! Базова ставка податку VAT у Польщі наразі складає 23%. Проте на окремі товари можливе нарахування ставки у 8 або 5%. Це і є той відсоток від вартості покупки, який можна повернути.

Ставка VAT на окремі категорії товарів у Польщі

Ставкою 23% оподатковуються такі товари:

побутова техніка;

товари для дому;

електроніка;

смартфони;

будівельні матеріали та інструменти;

посуд;

музичні інструменти;

побутова хімія;

меблі;

одяг і взуття;

парфуми і косметика;

спортивні товари;

дитячі іграшки;

алкогольні і слабоалкогольні напої.

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VAT у 8% накладається на:

тропічні фрукти та цитрусові;

дитяче харчування;

одноразові підгузки;

консервовані овочі.

5% вартості можна повернути з придбаних на території Польщі книг, журналів та іншої друкованої продукції.