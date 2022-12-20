Загалом ставлення до українців змінилось. Через війну чимало іноземців без вагань надавали і досі надають притулок біженцям з України у власних домівках.

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Наприкінці 2022 року Закордон 24 вирішив пригадати, якою була ситуація для українців, які вимушено виїхали в інші країни. Щемливі історії наших переселенців – читайте у матеріалі.

Скільки українців виїхали за кордон від початку війни

З 24 лютого Європа відкрила свої кордони для українців, які масово виїжджали з України в пошуках порятунку від війни. Європейські країни проявили солідарність й організованість, прийнявши мільйони біженців з нашої країни. За оцінками ООН, це понад 7,5 мільйонів осіб. Зауважимо, багато людей встигли повернутися до України, інші – залишаються за кордоном. Крім цього, не всі оформлювали спеціальний статус і не отримували фінансову допомогу, формуючи статистику. А тому складно визначити точну кількість українців, які тимчасово покинули державу та знайшли притулок за кордоном. Водночас, згідно з даними Агентства у справах біженців ООН, кількість зареєстрованих біженців з України в країнах Європи загалом досягла 4 751 065 осіб. З початку повномасштабного вторгнення з України виїхало понад 7 мільйонів українців / Фото PAP/Darek Delmanowicz В які країни найчастіше їхали біженці з України Багато країн з перших днів цинічного нападу Росії показали готовність прихистити українців. Зрештою список держав, куди українці з початку повномасштабної війни найбільше втікали від бойових дій, розподілився наступним чином: Польща (3,5 мільйона);

(3,5 мільйона); Німеччина (900 тисяч);

(900 тисяч); Чехія (455 тисяч);

(455 тисяч); Італія (171,5 тисячі);

(171,5 тисячі); Іспанія (150,4 тисячі);

(150,4 тисячі); Туреччина (145 тисяч);

(145 тисяч); Велика Британія (141,5 тисячі);

(141,5 тисячі); Франція (118,9 тисячі);

(118,9 тисячі); Словаччина (99,3 тисячі);

(99,3 тисячі); Молдова (95,4 тисячі).

Крім цього, менш як 10 тисяч українських біженців зареєструвалися у Словенії, Люксембурзі, Північній Македонії, Азербайджані, Албанії, Ісландії та на Мальті. При цьому майже не торкнулася міграційна криза Вірменії, Ліхтенштейну, Боснії та Герцеговини.

Українці у світі: як до нас ставляться в Європі

Від початку повномасштабної війни в Європі проводили чимало опитувань, щоб з'ясувати ставлення іноземців до українських біженців. Майже кожне з них свідчить про високу підтримку наших громадян. Українців вважають культурно близькими, їм співчувають і вже впродовж 10 місяців намагаються допомогти у різний спосіб.

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Так, наприклад, за результатами опитування сервісу Eupinions, 77% жителів Європи заявили про свою готовність і надалі приймати українців. Запитання про біженців поставили громадянам Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Польщі.

Найбільш відкритими є іспанці, адже 89% опитаних погодилися з тим, що варто надавати прихисток жителям України. Готовність залишається високою і в Польщі – 82%. Водночас ці показники у Франції становлять 72%, а в Німеччині – 74%.

До слова: українці змінили ставлення до біженців у всьому світі. Категорії осіб, які рятуються від війни або гноблення, стали більше співчувати. Опитування Ipsos показує, що 78% людей у 28 країнах впевнені: ті, хто рятується від конфліктів або переслідувань, повинні мати можливість знайти притулок в іншій країні. Торік так вважали 70% людей.

Як до українських біженців ставляться в Європі / Фото Getty Images

Що пропонують українцям за кордоном

З лютого 2022 року українців, які були змушені покинути свої домівки, приймає весь світ. Кожна країна пропонує біженцям з України різну підтримку. Деякі політичні лідери ЄС навіть заявляли, що до українських біженців ставляться краще, ніж до інших людей, які теж шукають притулку. За їх словами, переселенцям з України пропонують більше.

Так, біженці з України отримували:

грошову допомогу;

безплатне житло та їжу;

безплатний проїзд громадським транспортом;

пропозиції з працевлаштування;

освіту;

медичні послуги.

Підкреслимо, наразі, попри шалений потік біженців і ймовірну нову хвилю через важку зиму й відключення світла, жодна країна Європи не заявляла, що або зупиняє прийом українців, або кардинально скорочує допомогу. У різних державах то скасовують одні бонуси для наших громадян, то запроваджують нові.

3 історії переселенців за кордоном, які не залишать байдужими нікого

Безумовно, Україною та її громадянами захоплюються іноземці, політичні лідери та цілі країни. Люди в захваті від сили нашої згуртованості та мужності самих українців.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у мережу потрапило чимало щемливих історій з українськими переселенцями. Закордон 24 пропонує 3 розповіді, які сповна демонструють неймовірну стійкість українців та неосяжну підтримку іноземців.

Розмови з чоловіком і татом в ЗСУ, попри 7 годин різниці в часі, – Юліана з трьома синами у Канаді

Бути дружиною військового Збройних Сил України – завдання не з простих, але точно героїчне. Юліана Андрущак з трьома синами евакуювалася до Канади. Її чоловік Микола з перших днів війни служить у лавах ЗСУ, і саме він переконав жінку поїхати якнайдалі від війни. Ситуація змусила сім'ю розлучитися, втім, це не заважає їм відчувати підтримку один одного навіть на відстані. Так, замість походів у гори на вихідні у них інші ритуали – ранкові розмови телефоном з татом, попри 7 годин різниці у часі.

Сім'я, яку розлучила війна – жінка з трьома синами в Канаді / Фото з особистого архіву Юліани

До війни Юліана жила в Коломиї, а тепер – евакуювалася з дітьми в Канаду. А точніше – місто Леві, що у провінції Квебек. Там вона виховує сама трьох синів, поки її чоловік захищає Україну. Хлопці болісно реагують на те, що тато далеко і в небезпеці, але, попри труднощі, ходять у школу, а Юліана влаштувалася на роботу, волонтерить і вчить французьку. За кордоном їхній емоційний стан покращився. Може зацікавити Українська у тренді: скільки людей по всьому світу вивчають нашу мову Жінка орендувала квартиру і знайшла волонтерів. Вони висловили їй неабияку підтримку й допомогли облаштувати помешкання меблями. На новому місці сім'я почувається добре – іноземці ставляться з теплотою. Юліана з дітьми на Дні незалежності України в Леві / Фото з особистого архіву Юліани Біженка каже, що почати життя заново, вчитися і влаштовуватися, – складно. Але, за її словами, поміч іноземців дуже важлива і відчутна, адже вони допомагають швидше та легше інтегруватися в нове середовище. Гумор попри біль та сльози задля допомоги Україні, – евакуація стендаперки до Зальцбургу Коли у твоїй країні літають ракети, страждає й гине мирне населення, то гумор не дуже доречний. Але, якщо це допоможе армії та наблизить нашу перемогу – треба жартувати! Саме про це історія Наталії Гаріпової, української матусі-стендаперки з Одеси. 24 лютого, як і кожен українець, вона прокинулася від сирени, й поїхала на одну ніч до друзів. Вже тоді зрозуміла, що не зможе повернутись додому. Вирішили виїжджати. Я їхала від кордону до Варшави й просто ридала 4 години,

– згадує вона. За її словами, після перетину кордону легше не стало. Наталія з донькою виїжджає за кордон через війну в Україні / Фото з фейсбуку Наталії Коли жінка приїхала в Зальцбург, мала велике бажання негайно щось робити. Наталія написала пост у фейсбуці із закликом об'єднуватись і якось допомагати армії. У соцмережі відгукнулося чимало, зокрема, відома гумористка Олена Кравець. Тоді вони почали писати жарти і думати над форматом концертів. Зараз Наталія продовжує влаштовувати у різних країнах стендап-концерти на підтримку України. Коли ти знаєш, що комусь допоміг – можеш спокійно лягти спати,

– пояснює жінка. Крім того, Наталія активно бере участь у мітингах, які влаштовують на підтримку України. Наталія на мітингу у Відні на підтримку України / Фото з фейсбуку Наталії Все ж, попри теплий прийом за кордоном, Наталія дуже хоче приїхати в Україну. Каже, що в неї є свій дім: "Я його знаю і люблю".

Британка пофарбувала будинок у синьо-жовтий колір – чекала на подругу з Києва

Місис Платінгс із Кембриджа на початку війни чекала на Христину Корніюк з Києва, з якою товаришує вже 3 роки. Щоб трохи підбадьорити її та висловити підтримку, пофарбувала свій будинок у кольори прапора України. У такий спосіб іноземка показала чітку позицію щодо війни в Україні.

Христина отримала дозвіл на перебування у Великій Британії за спеціальною схемою спонсорства й разом зі своєю донечкою вирушила до подруги у Кембридж.



Британка розфарбувала будинок у синьо-жовті кольори / Фото PA MEDIA

Платінгс каже, що у неї було "справжнє полегшення", коли подруга прибула.

Я завжди хотіла показати їй Кембридж. Шкода, що це сталося за таких обставин, проте ми радіємо, що зараз вона в безпеці,

– каже британка.

Також жінка висловила надію, що зможе приїхати у гості до Христини, коли війна закінчиться.

День вишиванки у Кембриджі

До слова, 19 травня, коли Україна відзначала День вишиванки – традиційне вбрання кожного українця, Христина навіть на відстані вирішила не оминати свято й зробила гігантську вишиту сорочку. Вона оздобила виріб традиційним орнаментом і, за словами жінки, в сорочку мало б поміститися 7 осіб.

Христина запросила людей з різних країн світу зібратися біля Королівського коледжу в Кембриджі, додавши, що українцем можна бути не за паспортом, а за станом душі – у серці.

Христина Корніюк у Кембриджі відзначала День вишиванки з гігантською сорочкою / Фото PA Media

Європейці вірять в нашу перемогу і щиро бажають її Україні та українцям. А поки у світі, напевно, немає іноземця, який би не висловив своєї підтримки та захвату на фразу: "I'm from Ukraine"!