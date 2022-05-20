Оскільки чимало українців покинули свої домівки через війну Росії проти України, вони були змушені відзначати святковий день закордоном. Так, одна із біженок виготовила гігантську сорочку з цієї нагоди.

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Українська біженка виготовила гігантську вишиванку

Христина Корніюк з Києва втекла до подруги у Велику Британію. Британка, пані Платінгс, вирішила підбадьорити українку, коли та їхала до неї, й пофарбувала у кольори прапора України свій будинок.

Так, Христина навіть на відстані вирішила не оминати День вишиванки, й зробила гігантську вишиту сорочку з білого простирадла. Вона розписала її візерунками, і, за словами жінки, в неї мало б поміститися семеро осіб.

Ми дуже пишаємося тим, ким ми є, і хочемо показати світу, які ми красиві, як пишаємося, і що, попри страх, ми віримо в нашу перемогу,

– підкреслила українка.



Крістіна Корніюк відзначає український День вишиванки з гігантською сорочкою / Фото PA Media

Вона запросила людей з різних країн зібратися біля Королівського коледжу в Кембриджі з 16:30 у вишиванці.

Вона сказала, що людям не обов'язково бути з України, щоб приєднатися, додавши, що українцем можна бути не за паспортом, а за станом душі – у серці.



До Христини долучилися охочі підписати гігантську сорочку біля Королівського коледжу в Кембриджі / Фото PA Media

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