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І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.

Скільки українців виїдуть за кордон через холодну зиму

На жаль, через російські обстріли та відключення електроенергії українці мають певні переживання з приходом опалювального сезону. Тому в Європі очікують на нову хвилю українських біженців.

Так, в організації охорони здоров'я вважають, що ще близько 2 – 3 мільйонів українців вирішать виїхати з України, щоб шукати тепло та безпеку.