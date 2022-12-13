Про це йдеться в дослідженні "Біженці з України – професійна активізація в Польщі та Німеччині". Його провела Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Читайте також Біженців стає дедалі більше, і не тільки українських: у Європі фіксують рекорди

Чи повернуться переселенці з Польщі та Німеччини

В межах дослідження опитали близько 800 українців та з'ясували, що кожен четвертий респондент хоче повернутись в Україну. Однак 48% біженців, які знайшли роботу у Польщі та Німеччині не планують повертатись на Батьківщину принаймні протягом року після завершення війни.

На думку авторів дослідження, високий відсоток респондентів, які бажають продовжити своє перебування в країнах ЄС, може бути пов'язаний з тим, що вони обрали Польщу та Німеччину як країни, де є можливість знайти стабільну роботу. Більшість опитаних працює у готельно-ресторанній сфері, торгівлі або виконує фізичну роботу.

Що показали результати опитування

Біженці з України, які хочуть працювати в ЄС, є освіченими, вивчають мови та мають високу професійну кваліфікацію. Більш ніж половина опитаних мають вищу та незакінчену вищу освіту, а майже кожен п'ятий декларує досвід роботи за кордоном, отриманий до початку повномасштабного вторгнення.

Результати опитування "Біженці з України – професійна активізація в Польщі і Німеччині" / Скриншот із звіту

Близько 20% респондентів в обох країнах визнають, що підвищують свою професійну кваліфікацію через курси та навчання, а понад 40% респондентів заявляють про готовність підвищувати рівень своїх навичок у майбутньому.

Ми маємо справу з амбітними людьми, які прагнуть працювати в кращих умовах, які хочуть взяти справу у свої руки, але їм потрібні правильні інструменти та навчання, щоб допомогти їм у цьому,

– підкреслила з цього приводу директорка з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL Міхаліна Селєвіч.

Середня зарплата у працевлаштованих біженців в Німеччині становить 1 467 євро на місяць, у Польщі – 540 євро. У Німеччині найвищі зарплати у працівників, які знайшли роботу у сфері логістики та транспорту, освітній галузі та офісній роботі, у Польщі – на промисловому виробництві та у торгівлі.

Щодо знання мови країни проживання, то її вже вивчає понад 50% опитаних українців. Англійською мовою на базовому рівні володіють 53% опитаних у Німеччині та близько 30% працевлаштованих у Польщі.

Зауважимо, за кордоном наразі перебуває ще понад 2 мільйони громадян України. І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.