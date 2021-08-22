Швидке опанування мови, складнощі з пошуком житла, бюрократичні процеси оформлення документів, відсутність близького спілкування та сум за рідним домом – це далеко не повний перелік того, що турбує іммігранта. При цьому, побутові труднощі часто менш травматичні, ніж емоційні.
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Що радять фахівці
На думку Олени, найголовніше – це усвідомити, що певні переживання є нормальними. Їх відчуває практично кожен іммігрант. Людей можуть турбувати різні відчуття: безпорадність, страх, а також розчарування та апатія, якщо очікування від переїзду були завищеними.
На цьому етапі важливо зрозуміти, яке саме почуття забирає багато енергії, прожити його і звільнити місце для дійсно нових вражень,
– радить психологиня.
Людська психіка влаштована таким чином, що глобальні зміни можуть сприйматися вороже. А нова країна – це новий соціум, інша культура. Тому механізм опору вмикається несвідомо. Людина починає думати, що вдома краще і безпечніше, а в новій країні все чуже і вороже, розповідає Олена.
При таких відчуттях варто пройти наступні стадії:
- Визнання факту переїзду (людина приймає своє рішення про переїзд і те, що вона не планує повертатися).
- Завершення незакінчених справ (важливо емоційно "закрити" всі справи, які були на батьківщині, і не повертатися до них).
- "Прощальна церемонія" (тут можна згадати все хороше, що сталося на батьківщині, який процес становлення людина там пройшла).
- Оплакування (у хвилини ностальгії добре дозволити собі поплакати).
- Привітання нового дня (у цей момент людина починає фокусуватися на майбутньому, а не оглядатися на минуле, переживання змінюються на приємні емоції очікування чогось хорошого).
Також психологиня говорить, що інколи імміграція – це несвідома втеча від проблем. Тоді людина, ймовірно, здивується, що всі її проблеми "переїхали" разом з нею. У такому випадку варто дослідити, від чого втікала людина. Після з'ясування цього пункту, іммігранту варто спитати себе, яких змін він чекає і як їх можна реалізувати на новому місці.
З переживаннями, каже психологиня, можна впоратися самостійно, але простіше розділити їх з кимось – обговорити відчуття з людьми, яким вже довелося зіткнутися з подібним, або звернутися за професійною допомогою до фахівця.