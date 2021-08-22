Быстрое освоение языка, сложности с поиском жилья, бюрократические процессы оформления документов, отсутствие близкого общения и грусть по родному дому – это далеко не полный перечень того, что беспокоит иммигранта. При этом, бытовые трудности часто менее травматичны, чем эмоциональные.
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Что советуют специалисты
По мнению Елены, самое главное – это осознать, что определенные переживания являются нормальными. Их испытывает практически каждый иммигрант. Людей могут беспокоить различные чувства: беспомощность, страх, а также разочарование и апатия, если ожидания от переезда были завышенными.
На этом этапе важно понять, какое именно чувство отнимает много энергии, прожить его и освободить место для действительно новых впечатлений,
– советует психолог.
Человеческая психика устроена таким образом, что глобальные изменения могут восприниматься враждебно. А новая страна – это новый социум, другая культура. Поэтому механизм сопротивления включается бессознательно. Человек начинает думать, что дома лучше и безопаснее, а в новой стране все чуждое и враждебное, рассказывает Елена.
При таких ощущениях стоит пройти следующие стадии:
- Признание факта переезда (человек принимает свое решение о переезде и то, что он не планирует возвращаться).
- Завершение незаконченных дел (важно эмоционально "закрыть" все дела, которые были на родине, и не возвращаться к ним).
- "Прощальная церемония" (здесь можно вспомнить все хорошее, что произошло на родине, процесс взросления человека там).
- Оплакивание (в минуты ностальгии хорошо позволить себе поплакать).
- Приветствие настоящего дня (в этот момент человек начинает фокусироваться на будущем, а не оглядываться на прошлое, переживания меняются на приятные эмоции ожидания чего-то хорошего).
Также психолог говорит, что иногда иммиграция – это бессознательное бегство от проблем. Тогда человек, вероятно, удивится, что все его проблемы "переехали" вместе с ним. В таком случае стоит исследовать, от чего бежал человек. После выяснения этого пункта, иммигранту стоит спросить себя, какие изменения он ждет и как их можно реализовать на новом месте.
С переживаниями, говорит психолог, можно справиться самостоятельно, но проще разделить их с кем-то – обсудить ощущения с людьми, которым уже пришлось столкнуться с подобным, или обратиться за профессиональной помощью к специалисту.