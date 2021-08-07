Непоганим варіантом для отримання закордонної медійної освіти є Чехія. У цій країні журналістів готують у трьох університетах.

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Де викладають журналістику

Вивчати журналістику в Чехії можливо у таких вищих освітніх закладах:

Карловому університеті;

Університеті Масарикова;

Оломоуцькому університеті.

Журналістика у зазначених вишах викладається на двох спеціальностях – "Журналістика" та "Медіакомунікації" – на філософському факультеті або на факультеті соціальних наук.

Програма навчання на спеціальності "Журналістика"

Ця програма охоплює багато гуманітарних наук, як-от психологія, соціологія та філософія. Адже знання цих дисциплін безперечно будуть корисними журналістам.

Історія масових комунікацій, фотожурналістика, основи поліграфії, робота з інформаційними агентствами, графічний дизайн, етика ЗМІ – це професійні предмети, які вивчають студенти-журналісти у Чеських університетах.

Вибрати напрямок фаху здобувачі освіти можуть вже після другого курсу, Так, студенти у Чехії можуть обирати між напрямками: "Тележурналістика" і "Фото і періодична преса".

Спеціальність "Медіакомунікації"

Зазначена програма є більш адаптованою до умов сучасності. Вона містить ще й вивчення комп'ютерних технологій та віртуальної реальності. Вивчають також додатки для смартфонів та комп'ютерні ігри.

Студентів вчать не лише наповнювати медіапростір продуктами, а й залучати аудиторію та бізнес-партнерів.

Скільки триває навчання

Навчання на бакалавраті у Чехії триває 3 роки. Після отримання диплому бакалавра можна продовжити навчання в магістратурі, яке триває 2 роки.

Аспірантура у Чехії складається з 4 років навчання.

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