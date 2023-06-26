Нові умови з 1 липня: у Чехії створили калькулятор допомоги біженцям

З 1 липня у Чехії змінюються умови для українських біженців. Це вплине і на суму виплат. Кожен українець тепер може розрахувати свою індивідуальну допомогу зі спеціальним калькулятором.

Українці зі статусом тимчасового захисту тепер можуть підрахувати, на яку допомогу розраховувати після того, як набудуть чинності поправки до Lex Ukrajina V. Як зорієнтуватись і отримати приблизну суму майбутніх виплат – читайте далі.

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Як дізнатися розмір допомоги в Чехії після 1 липня

Калькулятор гуманітарної допомоги можна знайти на сайті Міністерства праці і соціальних справ Чехії за цим посиланням. Сторінка поки доступна лише чеською мовою, тому скористайтеся перекладачем безпосередньо у вашому браузері.

Як користуватись калькулятором

Відкриваєте калькулятор "‎Orientační výpočet humanitární dávky";

Вводите спочатку інформацію лише про себе;

Обираєте свою вікову категорію;

Вводите дату набуття тимчасового захисту;

Зазначаєте суму залишку на вашому банківському рахунку;

Обираєте тип житла, в якому проживаєте;

Натискаєте "‎Додати члена родини" і так само вводите їхні дані;

Натискаєте "‎Розрахувати".

Формула допомоги

Нагадуємо, з 1 липня у Чехії надаватиметься комплексна фінансова допомога. Вона вираховується так: сума допомог всіх членів родини + фіксовані витрати на житло – доходи всіх членів родини = різниця і становитиме обсяг допомоги.

Але якщо така різниця дорівнює 0 або менше 0, тоді особа не має права на фінансову допомогу.