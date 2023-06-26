Українці зі статусом тимчасового захисту тепер можуть підрахувати, на яку допомогу розраховувати після того, як набудуть чинності поправки до Lex Ukrajina V. Як зорієнтуватись і отримати приблизну суму майбутніх виплат – читайте далі.

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Як дізнатися розмір допомоги в Чехії після 1 липня

Калькулятор гуманітарної допомоги можна знайти на сайті Міністерства праці і соціальних справ Чехії за цим посиланням. Сторінка поки доступна лише чеською мовою, тому скористайтеся перекладачем безпосередньо у вашому браузері.

Як користуватись калькулятором

Відкриваєте калькулятор "‎Orientační výpočet humanitární dávky";

Вводите спочатку інформацію лише про себе;

Обираєте свою вікову категорію;

Вводите дату набуття тимчасового захисту;

Зазначаєте суму залишку на вашому банківському рахунку;

Обираєте тип житла, в якому проживаєте;

Натискаєте "‎Додати члена родини" і так само вводите їхні дані;

Натискаєте "‎Розрахувати".

Формула допомоги

Нагадуємо, з 1 липня у Чехії надаватиметься комплексна фінансова допомога. Вона вираховується так: сума допомог всіх членів родини + фіксовані витрати на житло – доходи всіх членів родини = різниця і становитиме обсяг допомоги.

Але якщо така різниця дорівнює 0 або менше 0, тоді особа не має права на фінансову допомогу.

З 1 липня майже нічого не зміниться для українців у Чехії, які мають статус вразливої особи. Це діти, студенти, батьки дітей до 6 років, вагітні жінки, літні особи та люди з інвалідністю. Це біженці, які можуть і надалі отримувати безплатне житло, страхування та більшу фінансову допомогу. Як підтвердити цей статус – читайте в матеріалі.