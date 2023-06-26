Українці зі статусом тимчасового захисту тепер можуть підрахувати, на яку допомогу розраховувати після того, як набудуть чинності поправки до Lex Ukrajina V. Як зорієнтуватись і отримати приблизну суму майбутніх виплат – читайте далі.
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Як дізнатися розмір допомоги в Чехії після 1 липня
Калькулятор гуманітарної допомоги можна знайти на сайті Міністерства праці і соціальних справ Чехії за цим посиланням. Сторінка поки доступна лише чеською мовою, тому скористайтеся перекладачем безпосередньо у вашому браузері.
Як користуватись калькулятором
- Відкриваєте калькулятор "Orientační výpočet humanitární dávky";
- Вводите спочатку інформацію лише про себе;
- Обираєте свою вікову категорію;
- Вводите дату набуття тимчасового захисту;
- Зазначаєте суму залишку на вашому банківському рахунку;
- Обираєте тип житла, в якому проживаєте;
- Натискаєте "Додати члена родини" і так само вводите їхні дані;
- Натискаєте "Розрахувати".
Формула допомоги
Нагадуємо, з 1 липня у Чехії надаватиметься комплексна фінансова допомога. Вона вираховується так: сума допомог всіх членів родини + фіксовані витрати на житло – доходи всіх членів родини = різниця і становитиме обсяг допомоги.
Але якщо така різниця дорівнює 0 або менше 0, тоді особа не має права на фінансову допомогу.