Украинцы со статусом временной защиты теперь могут подсчитать, на какую помощь рассчитывать после вступления в силу поправок к Lex Ukrajina V. Как сориентироваться и получить примерную сумму будущих выплат читайте дальше.

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Как узнать размер помощи в Чехии после 1 июля

Калькулятор гуманитарной помощи можно найти на сайте Министерства труда и социальных дел Чехии по этой ссылке. Страница пока доступна только на чешском языке, поэтому воспользуйтесь переводчиком непосредственно в вашем браузере.

Как пользоваться калькулятором

Открываете калькулятор "Orientačný výpočet humanitárной dávky";

Вводите сначала информацию только о себе;

Выбираете свою возрастную категорию;

Вводите дату получения временной защиты;

Указываете сумму остатка на вашем банковском счете;

Выбираете тип жилья, в котором проживаете;

Нажимаете "Добавить члена семьи" и так же вводите их данные;

Нажмите "Рассчитать".

Формула помощи

Напомним, с 1 июля в Чехии будет предоставляться комплексная финансовая помощь. Она рассчитывается так: сумма пособий всех членов семьи + фиксированные расходы на жилье – доходы всех членов семьи = разница и составит объем пособия.

Но если такая разница равна 0 или менее 0, то человек не имеет права на финансовую помощь.

С 1 июля почти ничего не изменится для украинцев в Чехии, имеющих статус уязвимого человека. Это дети, студенты, родители детей до 6 лет, беременные женщины, пожилые украинцы и люди с инвалидностью. Это беженцы, которые могут и дальше получать бесплатное жилье, страхование и большую финансовую помощь. Как подтвердить этот статус читайте в материале.