Для отримання коштів, потрібно виконати деякі умови. Дізнайтеся детальніше, як податися на виплати та що для цього необхідно.

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Хто може отримати допомогу та скільки?

Допомога спрямована на всіх українців, які були змушені покинути свою домівку через повномасштабну війну в Україні, яку розпочала Росія 24 лютого 2022 року.

Основною метою нового виду фінансової підтримки є допомога біженцям знайти роботу та покращити свою професійну кваліфікацію. Тому тепер центри зайнятості будуть виплачувати українцям додатково 150 євро разом із курсами підвищення кваліфікації.

У випадку, якщо громадяни України хочуть брати участь у програмах підтримки з пошуку роботи, їм надаватимуть ще 75 євро до виплат. Так, загальна сума допомоги складатиме 225 євро.

Інші види допомоги українцям у Німеччині

Окрім фінансової допомоги та курсів підвищення кваліфікації, біженці можуть отримати можливість здобути професійну освіту. У цьому випадку фінансова допомога надається для забезпечення належного рівня життя громадян.

Професійну кваліфікацію можна покращити та здобути повну середню освіту протягом трьох років.

Зауважте: у Німеччині бракує робочої сили. Тому держава закриває цю потребу завдяки працівникам із інших країн. Серед них і українці. У яких галузях у Німеччині найгостріший дефіцит кадрів і на які вакансії варто звернути увагу українцям — читайте далі.

Як отримати допомогу від німецького центру зайнятості?

Всі вищезазначені пропозиції потребують індивідуального звернення. Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості та отримати консультацію щодо умов оплати подальшої професійної підготовки.

Крім професійних досягнень, центри зайнятості також можуть оплатити витрати на курси німецької мови.

До слова, грошову допомогу можуть отримати й працевлаштовані українські біженці, але з низьким рівнем заробітної плати.