У Польщі в лісах росте багато ягід та грибів, які дозволено збирати. Але які саме обмеження і правила потрібно врахувати, щоб не наткнутися на штраф – далі в матеріалі.

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Штраф до 5 000 злотих

В розпал сезону лісових ягід влада Польщі попереджає про великі штрафи для збирачів-порушників. Польська санітарно-епідеміологічна станція просить професійних збирачів обов'язково приєднатися до спеціального реєстру. Це стосується тих, хто збирає гриби, ягоди та лікарські трави для подальшої переробки та продажу. Ті порушники, які будуть вести таку діяльність без реєстрації, можуть отримати штраф від 1 000 до 5 000 злотих.

Гриби та ягоди заборонено збирати в заповідній зоні / Фото Unsplash

Але якщо ви просто хочете назбирати малини, чорниць чи суниць для себе, це не заборонено. Лише переконайтеся, що довкола вас не заповідна зона. Також заборонено використовувати спеціальні пристрої для збирання – так звані "‎гребінки" для вичісування кущів. За таку шкоду природі можуть покарати на суму до 250 злотих.

Штраф за використання збиральних машинок – 500 злотих. Також у країні заборонено заїжджати до лісу на автомобілі.

Ще більше про різні штрафи, з якими можуть зіштовхнутися українці в Польщі, можна дізнатися у матеріалі.

Важливо! Якщо вам виписали штраф, його потрібно або сплатити, або написати заяву про незгоду зі штрафом та обґрунтувати свою думку. Розраховувати на те, що проблема вирішиться сама собою, не варто. У Польщі до цих питань ставляться дуже суворо, тому наслідки так чи інакше спіткають порушника.