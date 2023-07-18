В Польше в лесах растет много ягод и грибов, которые можно собирать. Но какие именно ограничения и правила нужно учесть, чтобы не наткнуться на штраф – дальше в материале.

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Штраф до 5 000 злотых

В разгар сезона лесных ягод власти Польши предупреждают о больших штрафах для собирателей-нарушителей. Польская санитарно-эпидемиологическая станция просит профессиональных сборщиков обязательно присоединиться к специальному реестру. Это касается тех, кто собирает грибы, ягоды и лекарственные травы для последующей переработки и продажи. Нарушители, которые будут вести такую деятельность без регистрации, могут получить штраф от 1 000 до 5 000 злотых.

Грибы и ягоды запрещено собирать в заповедной зоне / Фото Unsplash

Но если вы просто хотите собрать малины, черники или земляники для себя, это не запрещено. Только убедитесь, что вокруг вас не заповедная зона. Также запрещено использовать специальные устройства для сборки – так называемые "гребенки" для вычесывания кустов. За такой вред природе могут наказать на сумму до 250 злотых.

Штраф за использование уборочных машинок – 500 злотых. Также в стране запрещено заезжать в лес на автомобиле.

Еще больше о разных штрафах, с которыми могут столкнуться украинцы в Польше, можно узнать у материале.

Важно! Если вам выписали штраф, его нужно либо уплатить, либо написать заявление о несогласии со штрафом и обосновать свое мнение. Рассчитывать на то, что проблема решится сама по себе, не стоит. В Польше к этим вопросам относятся очень строго, потому последствия так или иначе настигнут нарушителя.